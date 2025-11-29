六月韌帶撕裂近況曝光 陳亞蘭行善親吐「走路是最不花錢運動」

陳亞蘭（右）參與第四屆「公益愛行腳・徒步環寶島」活動，左為六月。（臺師大GF-EMBA提供）

金鐘視帝陳亞蘭是臺師大國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA）校友會理事長，29日率領近40位校友們，參與由國立中山大學EMBA發起的第四屆「公益愛行腳・徒步環寶島」活動。六月甫於羽球比賽中受傷，造成韌帶撕裂，目前仍在復原期，卻依然選擇踏上公益之路。

陳亞蘭表示，「公益愛行腳」今年已邁入第四屆，她本人更是第三次參與，每一次行走都讓她深刻感受到團結的力量。她分享到：「這是一個非常有意義的活動，大家對理念高度認同，因此報名十分踴躍。」她也笑說，自己的代表作品《嘉慶君遊臺灣》走入民間、貼近土地，而徒步行善同樣接地氣，「走路是最不花錢的運動，而走在當下、陪伴彼此，是很重要的。」

六月韌帶撕裂堅持行善。（臺師大GF-EMBA提供）

本次同行的 GF-EMBA理事六月，同樣以堅定的意志詮釋了「善」的力量。她表示，非常感謝陳亞蘭理事長的盛情邀約，能夠盡一己之力幫助需要協助的團體，是一件極具意義的事情。談及與陳亞蘭一同行善，她坦言十分感動：「亞蘭姐一直是我非常敬重的前輩，在師大GF-EMBA更是我心中的榜樣。能與正能量滿滿的她同行與學習，是我極大的榮幸。」她也期許自己未來能像學姐一樣，成為MVP百大經理人，將公益精神與專業學習同時推進。

金鐘影帝陳亞蘭（前中）率臺師大GF-EMBA校友徒步行善。（臺師大GF-EMBA提供）

本次「公益愛行腳・徒步環寶島」中，最令陳亞蘭感動的，是遇見活動中最年輕的參與者「小勇士」宸鍹（默默）與他的父親。她特別上前為兩人送上加油與祝福，期盼他們順利完成長達23天的全程挑戰。看到默默一路以腳步堅持、以行走回應善意，她深受觸動：「對宸鍹來說，走路是一種修煉，是一次又一次向自己發出的挑戰，更像是在用行動說：『我可以。』」臺師大GF-EMBA校友會捐出12萬元予世界展望會 為花蓮光復鄉災情送上行動的溫暖。

