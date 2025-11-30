六月韌帶撕裂近況曝 陳亞蘭行善：希望發揚光大
金鐘影帝、臺師大國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA）校友會理事長陳亞蘭，29日率領近40位校友們參與由國立中山大學EMBA發起的第四屆「公益愛行腳・徒步環寶島」活動，把善意從腳下延伸到全台。校友會特別響應賑災需求，捐出12萬元給世界展望會，用於支持花蓮光復鄉的災後重建，為受災鄉親帶來實質的力量。
金鐘影帝陳亞蘭行善。（圖／臺師大GF-EMBA提供）
陳亞蘭表示，「公益愛行腳」今年已邁入第四屆，她本人更是第三次參與，每一次行走都讓她深刻感受到團結的力量。她分享到：「這是一個非常有意義的活動，大家對理念高度認同，因此報名十分踴躍。」她也笑說，自己的代表作品《嘉慶君遊臺灣》走入民間、貼近土地，而徒步行善同樣接地氣，「走路是最不花錢的運動，而走在當下、陪伴彼此，是很重要的。」即便因工作繁忙無法抽出時間鍛鍊體能，她仍堅持參與，並強調：「只要是有意義的事，我都希望能努力發揚光大。」
本次同行的理事六月，同樣以堅定的意志詮釋了「善」的力量。她甫於羽球比賽中受傷，造成韌帶撕裂，目前仍在復原期，卻依然選擇踏上公益之路。她表示，非常感謝陳亞蘭理事長的盛情邀約，能夠盡一己之力幫助需要協助的團體，是一件極具意義的事情。
金鐘影帝陳亞蘭（右）與金鐘影后六月皆為臺師大GF-EMBA校友。（圖／臺師大GF-EMBA）
談及與陳亞蘭一同行善，六月坦言十分感動：「亞蘭姐一直是我非常敬重的前輩，在師大更是我心中的榜樣。能與正能量滿滿的她同行與學習，是我極大的榮幸。」她也期許自己未來能像學姐一樣，成為MVP百大經理人，將公益精神與專業學習同時推進。
