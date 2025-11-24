六期干城示範商業區發展受限 李中批政策錯誤籲中市府導正

李中議員批東區干城原規劃為「示範商業區」，卻因政策錯誤，導致示範商業區幾乎沒有商業。





台中市議會24日進行市政總質詢，國民黨市議員李中表示，位於東區干城的六期重劃區，原本規劃為「示範商業區」，卻因政策上的錯誤，導致示範商業區幾乎沒有商業，他要求市府妥善利用僅剩的土地，推動像台北雙子星般、能代表台中的重要商業建築。

都發局長李正偉表示，六期重劃區為商九用地，容積率都在680以上，現在都發局正進行整體規劃，希望以半跨區的方式進行都市更新，結合舊市區的老舊建物與容積移轉，朝向雙子星大樓的方向規劃。

李中表示，六期重劃區在台灣省政府時期被規劃為「示範商業區」，該區域容積率比七期還高，甚至規劃有空中廊道，規劃理念比台北信義區更好，卻因該時期房地產交易熱絡，時任行政院長郝柏村決定500坪以上土地不能賣，導致該區域內的土地就此被賦予「設定地上權」的概念。

李中說，政策的錯誤造成示範商業區與原本都市計畫目標相違背，該區域開發計畫在廢省後作廢，至今土地使用都朝向設定地上權的方式推行，使得目前六期重劃區內僅有秀泰廣場作為商業使用，但因只有地上權，建築物蓋得矮矮胖胖，城市景觀一點都不好看，更遑論其它土地幾乎都是蓋住宅。

李中強調，七期重劃區內的建築都盡量拉高大樓，讓建築看起來更美觀，六期重劃區因只有設定地上權，建築物都是矮矮胖胖，違背當初都市計畫目標，且商業區的建物幾乎不具有商業機能，相當可惜，也讓台中市城市發展受到限制。

目前六期重劃區內僅剩少數土地未開發，其中一筆為國產署所有、面積約8800平方公尺，李中要求市府妥善利用，最好規劃興建250公尺高的大樓，可以像台北雙子星大樓一般，成為台中市最高地標建築。





