六校組團赴日本廣島縣教育交流 跨國學習拓展視野

▲基隆六所學校赴日本廣島縣廿日市市，進行五天教育交流，深化台日友誼、促進跨文化學習，師生滿載而歸。（圖：信義國中提供）

基隆市信義國中領軍南榮國中、中正國中、成功國中、二信高中與八斗高中六校共16名師生代表，前往日本廣島縣廿日市市，展開為期五天的國際教育交流活動。該行旨在促進台日學校之間的友好合作，拓展學生的國際視野，並體驗日本多元的教育文化。

基隆代表團拜會廿日市教育委員會教育長生田，雙方進行親切會談，期盼未來能持續深化教育交流與師生互訪；隨後，代表團分批前往這次活動主辦的四所國中│廿日市中學校、七尾中學校、阿品台中學校與野土反中學校，與日本學生共同上課。日方特別安排多樣的課程內容，包含英語、音樂、體育、柔道與社團活動，讓台灣師生能親身體驗日本的教學氛圍與校園文化。

期間，代表團也馬不停蹄走訪廿日市市其他六所國中，和更多學校進行教育交流，透過活動與課程參與，更加深入了解日本教育制度與校園特色，為未來雙方的持續合作奠定基礎；在課堂活動中，基隆學生也以英語向日本學生介紹基隆的學校特色、城市美食、觀光景點、文化與歷史，展現基隆青少年的熱情與自信。交流過程充滿互動與笑聲，兩地學生彼此學習、共同成長。

交流活動尾聲，廿日市市松本市長特別設宴款待基隆代表團，並親自聆聽學生以英語介紹基隆的風貌與特色。松本市長表示，此次活動，不僅加深兩市間的友誼，也為學生們開啟了跨文化學習的新頁。

信義國中學生巫其祐表示，一開始他對自己的英文很沒有信心，怕講錯會被笑。但，為了這次交流，他每天都練習英文。到了日本之後，鼓起勇氣開口和日本同學聊天，發現他們都很友善。當他用英文介紹我們的學校和基隆時，真的很有成就感！

二信高中周子琳也表示，這次活動讓他成長很多。原本很緊張要用英文介紹基隆，但看到日本同學認真聽他說時，就覺得很開心；此行他學到的不只是語言，還有如何尊重不同的文化。這真的是一段難忘的經驗！

信義國中黃明智校長表示，非常感謝基隆市教育處的經費補助與大力支持，讓學生能有機會踏出國門，親身體驗國際交流的學習歷程。他指出，教育處長期推動的國際教育計畫，不僅提升學生語言能力，更培養跨文化理解與國際競爭力，成果令人感動與肯定。

教育處表示，這次國際交流計畫，展現了基隆教育的國際視野與學生的多元學習能力，期盼未來能持續推動更多跨國互訪，讓學生走出教室，連結世界，成為具有國際素養的新世代公民。