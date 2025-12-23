六校音樂班同台獻藝 彰化音樂教育實力在員林演藝廳綻放

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】彰化縣藝術才能音樂班年度盛事「六校聯合公演」音樂會，於歲末之際在員林演藝廳盛大舉行。來自縣內六所國小、國中及高中的音樂班學生齊聚一堂，約四百位學子以接力演出的方式，將平日最熟悉、也最具代表性的樂音完美呈現，展現多年扎實培訓的成果，獲得彰化縣長王惠美及現場師長、貴賓的一致肯定。

台下滿場的樂迷，靜靜欣賞著國小到高中的音樂學子真情的演奏。（圖／記者周厚賢攝）

王惠美縣長表示，教育的推展不僅止於學科學習，藝術才能的深化更能啟發學生的人文素養與美感體驗。透過音樂教育的長期耕耘，讓彰化孩子在舞台上發光，也讓外界看見彰化音樂發展的厚實底蘊與未來潛力。彰化縣目前共有六所學校自國小至高中設有藝術才能音樂班，分別為員林國小、民生國小、鹿鳴國中、大同國中、彰化藝術高中及成功高中。各校在不同音樂領域各具特色，長年不僅培育優秀音樂人才，也屢次於全國性音樂比賽中獲得佳績，使彰化在全國音樂教育版圖中占有重要地位。

王惠美縣長表示，透過音樂教育的長期耕耘，讓彰化孩子在舞台上發光，也讓外界看見彰化音樂發展的厚實底蘊與未來潛力。（圖／記者周厚賢攝）

本次音樂會以「六藝樂揚・樂途 Changhua」為主題，一開場即由音樂總監莊敏仁精心策劃，集結六校的器樂與歌唱演出，並結合舞蹈班跨領域合作，呈現令人耳目一新的舞台效果，展現彰化音樂教育與國際接軌的多元樣貌。隨後，各校音樂班輪番登場，從室內樂、弦樂、國樂到管弦樂團的精彩演出，讓觀眾清楚感受到學生自國小到高中的學習歷程與不斷精進的音樂實力。整場演出不僅展現校際特色與傳承，更具體呈現近年彰化音樂教育成果與持續提升的競爭力。