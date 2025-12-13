即時中心／徐子為報導



南投埔里著名的佛教聖地「中台禪寺」，去（2024）年傳著赴該寺禪修的李姓男子，竟連續8次下藥，迷昏師弟性侵得逞。對此，中台禪寺今（13）晚回應低調證實，該案加害人與被害人之前赴該寺當義工，寺方在獲報後，即全力協助及關懷被害人，並支持他循法律途徑解決。





據了解，該日晚間，他對師弟的飲品下藥，放入俗稱「強姦藥丸」的安眠藥FM2，致對方昏睡不醒。隨後，李男竟掏出被害者的生殖器，進行口交、手淫等犯罪行為，還全程用手機錄影收藏，後來更連續多日重複上述情事；案件曝光後送南投地院，審酌案情後，認李男涉犯8罪、重判7年4月徒刑。

廣告 廣告

據悉，除了11月10日首次犯罪，得逞後的李男更加大膽，竟於11日、22日至27日期間，先後對師弟強制性交及猥褻8次；不僅如此，李男的犯行還包括下藥、偷拍、儲存影像等。法官了解上述情事後，為保障被害人權益，宣告沒收李男用於作案的iPhone手機、個人電腦、行動硬碟；雖然李男不斷聲稱已刪除檔案，但法院判定，現今科技具備還原能力，所以必須徹底剝奪涉案工具。

中台禪寺發聲明指出，他們於去年接獲精舍回報，有居士反應，回山擔任義工期間，似受「性騷」情事，他們立即召開緊急會議，並以尊重被害人的意願為前提，告知被害人，寺方可配合其意願，提供一切必要協助。儘管被害人要求保護他個資，但因事態嚴重，寺方仍建議被害人須主動與家人共同商議。最後商議結果，被害人決定循法律途徑處理，寺方也表達支持。



中台禪寺強調，該案發生後，寺方立即公告禁止加害人來道場及參加任何活動，且重申，所有義工及學員須嚴守法律及道場規定，回山更須遵守作息時間，晚上10點安板止大靜後，即須準時熄燈養息，不得在外閒談遊蕩。





《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：快新聞／六根不清淨？中台禪寺爆「禪修男8度性侵師弟」得逞 寺方回應證實了

更多民視新聞報導

加盟主虐15歲柯基犬秋刀魚店沒了！總部出手貼解約通知

苗博雅「戰時上班課論」惹議 林智群：說美化戰爭的人是把統一美化了

好危險！情侶疑似吵架竟「臥軌逼停台鐵列車」後落跑 警方要追辦了

