六案獲園冶獎 四幼新校舍奪兩獎

台南六案獲選今年全國建築園冶獎，都發局在市政會議呈獻成果。 （新聞處提供）

記者翁順利∕台南報導

台南市政府今年共有工務局、地政局、觀旅局、教育局、佳里區公所等五個機關、學校的六件作品獲得今年建築園冶獎的肯定，其中教育局提案的市立第四幼兒園年新建園舍工程同時拿下公共建築類與零碳永續特別獎兩項大獎。

市長黃偉哲二十五日在市政會議表示，台南在建築園冶獎長期表現亮眼，每一次得獎都是市府團隊與各單位用心投入的成果，代表台南在公共建設、環境永續及生活品質上的努力被看見。

今年獲獎的六件作品多元，從公共建築、托育空間、特色遊戲場到公園綠地改善皆有成果。教育局的第四幼兒園新建工程候選鑽石級綠建築設計，園內結合芒果樹遊具、中庭空間與環狀走道，讓教學與遊戲環境兼具永續、人文、安全。