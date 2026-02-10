六河分署攜手橋頭地檢加強河川區域聯防

六河分署攜手橋頭地檢，加強河川區域聯防。（記者陸瓊娟翻攝）

記者陸瓊娟/高雄報導

經濟部水利署第六河川分署新任分署長林玉祥，積極打造聯防機制，9日會同南區水資源分署吳嘉恆分署長、第七河川分署李宗恩分署長，前往橋頭地檢署拜會張春暉檢察長，以強化與檢察機關的聯繫。

林玉祥分署長指出，六河分署轄區橫跨高雄與臺南，如欲周全轄內河川治理，必須雙頭並進，始得克盡全功。近期南部地區濫墾濫倒廢棄物事件頻傳，六河分署已經提高警覺，加強河川巡防，並積極導入無人機與遠端監控設備，攜手檢調單位，以期有效打擊不法。橋頭地檢署張春暉檢察長肯定六河分署辦理廉政交流的用心，橋頭地檢署會是水利人最堅強的後盾，讓六河分署能夠專心致力，推進各項建設。

橋頭地檢署也邀請六河分署、七河分署以及南水分署加入環境與國土保護聯繫平台，期待未來能繼續深化合作，如遇任何可疑狀況可以立即交換訊息，掌握案件處置先機，共同守護健康安全的水環境。