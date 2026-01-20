六甲公所與懷恩護家防災合作

六甲區長陳啓榮與懷恩護理之家簽署災害防救合作備忘錄。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊∕六甲報導

六甲區公所為強化地區救災韌性，與懷恩護理之家簽署災害防救合作備忘錄，六甲區長陳啓榮表示，這項合作主要在災害發生時，能迅速整合資源，確保區民，尤其是弱勢族群的生命安全。

簽約儀式由區長陳啓榮、懷恩護理之家主任黃惠珍共同簽署。陳啓榮指出，懷恩護理之家是六甲區極具口碑的專業護理照護機構，具備完善的醫護團隊與無障礙空間。透過此次簽約成為六甲區重要的「防災協力夥伴」，於災時提供必要的專業護理支援，成為社區堅實的照護後盾。

六甲區公所感謝懷恩護理之家發揮企業社會責任，主動投入防救災行列。面對極端氣候，唯有整合公私資源、建立互助網絡，才能大幅提升避難能量，希望能再與其他在地機構公私協力一起打造六甲成為更安全、更優質與更令人放心的友善環境。