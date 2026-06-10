六甲區七甲龍湖代天府李府千歲聖誕將至，「群蜂祝壽」增喜氣

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七甲龍湖代天府總幹事蔡淵湶表示，十天前發現，李府千歲神衣有原生種土蜂築巢，象徵香火鼎盛之意。（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊／六甲報導

六甲區七甲龍湖代天府十一日將舉辦慶祝主祀神李府千歲誕辰活動，總幹事蔡淵湶指出，十天前發現，李府千歲神衣內有大量台灣原生種土蜂築巢，數以萬隻的蜜蜂在袈裟裡穿梭，由於首次在神明聖誕前發現，「群蜂祝壽」令信眾嘖嘖稱奇。

身兼七甲里長也是龍湖代天府總幹事的蔡淵湶表示，廟內主祀五府千歲，根據廟誌記載，清嘉慶年間李府千歲由先民自福建漳州府漳浦縣迎請來台，起初以「王爺會」形式在民宅間輪祀，直至民國二十一年（西元一九三二年）起建廟宇，並於民國七十三年重修落成，確立今日的宏偉廟貌。

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李府千歲神衣有土蜂築巢。（記者盧萍珊攝）

每年農曆四月二十六日是李府千歲聖誕，蔡淵湶說，配合神明生除友宮廟宇參訪祝壽，另備有七百台斤重的神龜供信眾乞龜，還有宴王、祝壽大典及賞兵等活動，十分熱鬧。

隨著李府千歲聖誕將至，七甲龍湖代天府也傳出神蹟，蔡淵湶說，正殿供奉「五王」五尊神像，大約十天前居中的李府千歲袈裟內發現有大量蜜蜂，靠近一看數量可觀，每天早上飛到外面採蜜，晚上則是飛回神衣內休息，請益地方耆老，大家都說從未見過此景。

蔡淵湶指出，進一步觀察築巢的蜜蜂為原生種土蜂，可能是近日下雨需要遮風避雨的地點，加上廟內環境安靜，適合蜜蜂生長，蜂群築巢向有香火鼎盛、吉祥、聚財涵意，也為神明聖誕增添喜氣。