六甲區公所普發全民安全指引手冊 區長探訪關懷據點長者分享說話藝術之道

六甲區公所普發全民安全指引手冊開跑，區長陳啟榮探訪關懷據點長者介紹指引重點，強調有備無患。（記者李嘉祥攝）

近年天災頻傳，為提升民眾防災應變能力，臺南市六甲區公所26日起透過鄰長，陸續將國防部製作的「全民安全指引」手冊送至鄉親手中，區長陳啟榮也到充滿活力的二甲關懷據點探訪長輩，化身心靈導師分享「說話的藝術」，透過簡單的小技巧就能學習傾聽與同理，讓鄰里相處更融洽，回家跟兒孫溝通也更順暢，現場長輩們聽得頻頻點頭，笑聲不斷。

陳啟榮區長表示，氣候變遷地球暖化，增加天災發生機率，今年臺南歷經地震、強風、豪雨等多類型天災，市長黃偉哲率市府團隊與區公所協力民間共同努力，強化災後復建力量；也叮嚀在場長者，發生天災時，無論是就地保全、預防性或強制性測離，「安全」都是第一順位。

陳啟榮也強調人助自助精神，詳細介紹國防部「全民安全指引」重點，包括認識防空避難標示，知道黃色貼紙要貼哪裡，還有緊急避難包內要裝什麼，其中水、手電筒、乾糧絕不能少；以及遇到緊急狀況掩蔽動作，呼籲大家務必詳讀指引，平時多一分準備，災時就少一分損害。

陳啟榮區長期望透過分享讓大家不僅學會用溫暖的語言拉近彼此距離，並建立堅固防災意識，除感謝二甲里鄉親的熱情參與，區公所也會持續關心長輩的身心健康與居家安全。