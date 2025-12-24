六甲區公所發行特色建築地圖摺頁遊客可按圖索驥探訪建築之美

六甲區長陳啟榮發表特色建築地圖摺頁，歡迎遊客可按圖索驥探訪六甲建築之美。（記者李嘉祥攝）

▲六甲區長陳啟榮發表特色建築地圖摺頁，歡迎遊客可按圖索驥探訪六甲建築之美。（記者李嘉祥攝）

臺南市六甲區歷史悠久人文薈萃，隨處可見古色古香舊式建築，六甲區長陳啟榮自上任起大力推動文化創意行銷，持續發掘在地亮點推出各類地圖摺頁，繼「美食導覽地圖」、「觀光旅遊地圖」、「老屋觀光地圖」、「松愜意地圖」、「埤塘地圖」、「古廟風情地圖」、「老樹地圖」、「埤塘暨周邊步道地圖」與「裝置藝術地圖」等9種類型摺頁陸續發表後，第10種「六甲特色建築地圖」摺頁24日也嶄新出爐，除有地圖位置、建築特色介紹、區公所退休同事蔡蕙璟色鉛筆繪圖，陳啟榮區長也親題描繪特色建物詩詞，期盼讓各地旅客能對六甲區有更多的了解，按圖索驥深入六甲來一趟深入的輕旅行。

市長黃偉哲表示，六甲區在地老屋及特色建築資源眾多但散布各處，六甲區長陳啟榮為推展六甲在地特色，盤點區內觀光產業等資源發表各式摺頁，透過圖文介紹讓在地民眾及遊客能更了解建築時代背景及特色所在，不僅可行銷觀光，對文化保留也有極大幫助；除此之外，地圖上還標示六甲區境內防空疏散地點，將防災觀念導入觀光文化中，兼具實用價值。

南市民政局長姜淋煌說，提到六甲區很多人第一個聯想是落羽松美景，其實六甲區有人文、歷史與藝術等豐沛底蘊，區公所陸續發行多達10種介紹摺頁，可幫助民眾更加了解六甲的美食、古廟、埤塘、老樹及特色建築，對於六甲觀光產業大有裨益；六甲特色建築地圖摺頁發行，更可方便民眾走訪遊歷，漫步其中，感受獨屬六甲的特色風光。

六甲區長陳啟榮指出，六甲文風鼎盛，區內隨處可見古色古香，具時代特色的建築，新摺頁列舉最具特色的14項特色建築，包括林鳳營故事館、樹屋、林鳳營禾作社、鳳林派出所防空洞、六甲區農會、林鳳營彩繪陸橋、菁埔埤百年抽水站、工研院六甲分院、六甲區公所、六甲國小、懷恩堂、六甲天主堂、居廣陶磚窯及赤山龍湖巖山門等，地圖中標示特色建物地點便於遊客參觀，首刷印製3000份，置放於區公所、圖書館、火車站提供民眾來索取，也歡迎大家到六甲旅遊，感受藏於角落令人驚豔的文化特色。