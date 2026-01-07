六甲區公所與懷恩護理之家簽署防災合作備忘錄 攜手強化地區防救災韌性

六甲區長陳啟榮代表區公所與懷恩護理之家簽署防災合作備忘錄，雙方將攜手強化地區防救災韌性。（記者李嘉祥攝）

去年地震、豪雨、風災等天災頻傳，為強化地區防救災韌性，臺南市六甲區公所今年伊開春即與懷恩護理之家簽署災害防救合作備忘錄；區長陳啟用榮感謝懷恩護理之家發揮企業社會責任，加入防救災聯防行列，與區公所公私協力守護家園。

市長黃偉哲表示，此項合作標誌著公部門與民間醫事機構的深度結合，旨在災害發生時能迅速整合資源，確保區民、特別是弱勢族群的生命安全，感謝六甲區公所與懷恩護理之家公私協力照顧這些弱勢團體。

陳啟榮區長指出，懷恩護理之家座落於六甲區中正路，是該區極具口碑的專業護理照護機構，具備完善的醫護團隊與無障礙空間，透過此次簽約，懷恩將成為六甲區重要的「防災協力夥伴」，於災時提供必要的專業護理支援，成為社區堅實的照護後盾。

陳啟榮區長也強調，面對極端氣候，唯有整合公私資源、建立互助網絡，才能大幅提升地方避難能量，降低災難帶來的傷害，未來也會持續努力，爭取與各行各業及在地機構合作，攜手打造六甲成為更安全、更優質與更令人放心的友善環境。