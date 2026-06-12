六甲區公所贈優秀畢業生鳥語花香專書與鳥禽明信片 深耕藝文種子與生態觀念

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六甲區長陳啟榮贈優秀畢業生鳥語花香專書與鳥禽明信片，期盼深耕藝文種子與生態觀念，並將六甲之美帶往各地。（記者李嘉祥攝）

▲六甲區長陳啟榮贈優秀畢業生鳥語花香專書與鳥禽明信片，期盼深耕藝文種子與生態觀念，並將六甲之美帶往各地。（記者李嘉祥攝）

畢業季來臨，六甲區公所為鼓勵轄區內各級學校榮獲「區長獎」的優秀畢業生，特別準備兼具在地文化與藝術價值的專屬賀禮－「鳥語花香」詩畫專書與鳥禽文創明信片，區長陳啟榮期盼透過這份充滿家鄉情懷的禮物，讓藝文種子與生態保育觀念在學子心中深耕扎根。

此本獨一無二的「鳥語花香」專書是由六甲區公所團隊共同編輯文創成果，精選區公所司機兼素人畫家林志強36張細膩鳥禽畫作，搭配區長陳啟榮創作感性在地題詩，並邀請知名書法家軻三老師為畫冊題字，展現高度的「詩畫合一」美學。市長黃偉哲對六甲區公所團隊出版在地藝文書籍相當肯定，送給優秀畢業生更具意義，相信收到禮物的學生定能成為傳播六甲之美的文化小種子。

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陳啟榮區長表示，教育是地方發展的根本，而藝文則是推動在地認同的無聲力量，正所謂「越在地，越國際」，有深耕在地藝文才能孕育出國際人才；區公所日前甫發表「鳥語花香」專書，共印製500本，除分批寄送至全國及臺南市各區圖書館典藏，並預留送給在地優秀的畢業生，希望學子在翻閱這本集結故鄉美麗鳥禽的專書時能感受到家鄉的溫暖與期許，無論未來求學路多遠，都能引以為傲，並持續關心六甲的發展。

收到這份有別於傳統圖書「文化厚禮」的優秀畢業生皆感到相當驚喜，紛紛表示能從書中認識到許多平常在校園、落羽松森林或埤塘周邊現蹤的鳥類，非常具有收藏價值。

陳啟榮區長感謝出身六甲的南六企業黃清山董事長對鳥語花香專書印刷經費的贊助，隨書並附贈文青風精美明信片，方便學子寄送給遠方的親友與感謝老師的諄諄教誨，期盼將六甲的生態亮點影像化，行銷到全臺灣甚至國際間，未來也會持續推動地方文創與生態教育的結合，透過多元的管道讓鄉親及學子走讀在地，也祝賀所有畢業生帶著「鳥語花香」的祝福勇敢追逐夢想，未來學成後返鄉貢獻回饋地方。