六甲區公所辦理員工協助方案研習 邀名師教作不凋謝火鶴組盆舒壓

六甲區公所辦理員工協助方案研習 邀名師以毛根扭扭棒創作不凋謝火鶴組盆，既舒壓又有成就感。（記者李嘉祥攝）

為行銷在地特色花卉與為員工紓壓，臺南市六甲區公所特辦理EAP員工協助方案「手作的幸福溫度－毛根扭扭棒火鶴組盆」 研習，將火鶴花的熱情與毛根的柔軟完美結合，不僅擴大火鶴花室內應用層面，也為居家生活增添一抹優雅的自然美感。

在快節奏的數位時代，「慢手作」成為許多人紓解壓力的首選，近期在手工藝界掀起一股「扭扭棒（毛根）」熱潮，透過簡單的彎折與繞線，平凡的材料也能變身精緻藝術品。

六甲區長陳啟榮表示，「火鶴組盆」與在地產業連結，過去被視為兒童美勞材料的扭扭棒，在市民學苑講師林家妤老師的巧思教學下，成為精巧的仿真花藝，透過特殊的高密度毛根材料，創作者能模擬出花瓣的厚實感與光澤，凸顯出火鶴花獨有的心形肉穗花序與挺拔姿態；搭配鐵絲骨架的支撐，讓火鶴花呈現出栩栩如生的動態美感，與鮮花不同。

陳啟榮區長說，毛根火鶴花具備「永不凋謝」永生花特性，也象徵持久熱情，希望透過指尖的觸碰與扭轉，讓公所同仁在專注手作與創作過程中找到內心平靜，並親手一份可陪伴自己許久的精緻禮物。

市長黃偉哲感謝於去年丹娜絲風災辛苦的基層區公所團隊，也肯定六甲區公所辦理員工舒壓課程，還能協助推廣在地火鶴花產業，可說是一舉多得；他也提及農曆過年即將來臨，落羽松林美景正盛，歡迎全國鄉親來臺南旅遊，到六甲欣賞落羽松及品嚐在地小吃，還可順遊新營波光節、鹽水月津港燈節、左鎮燈會與龍崎空山祭，深入瞭解臺南之美。