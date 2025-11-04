六甲區新文創手提袋結合瓦窯稻米火鶴花元素 行銷產業之美

六甲區長陳啟榮展示新出爐的文創手提袋，結合瓦窯稻米火鶴花在地元素，走動式行銷宣傳產業之美。（記者李嘉祥攝）

臺南市六甲區公所長期透過文創意品推廣觀光及地方特色，今年再推出獨特文創手提袋，以「鹿鶴寶貝、瓦窯埤塘火鶴花」為主軸，LOGO設計理念結合六甲區在地產業文化及特色，成為具地方特色的實用文創小物。

市長黃偉哲肯定六甲區公所持續推出文創小物，凸顯六甲區產業獨特處並帶動觀光，強調六甲區人文薈萃、物產豐富，以火鶴花與稻米為主要產業，落羽松林代表對生態的珍愛與維護，期許透過實用的文創手提袋行銷六甲在地產業。

民政局長姜淋煌表示，「稻陣來六甲 松鶴攏佇遮」創意LOGO結合了「稻米」、「瓦窯」、「落羽松」及「火鶴花」，讓來到六甲的旅人印象深刻朗朗上口，深具特色，設計中也蘊含創「新」行政措施、溫「馨」關懷人民、用「心」服務精神等「新馨心」三大為民服務方針，讓文化傳承和生活創新兩者並行。

六甲區長陳啟榮說，文創手提袋由藝術家莊銘憲創作「六甲入口意象藝術裝置」發想，以紅磚瓦做為基座，意喻承載「瓦窯之鄉」歷史根源與百年風華；整體造型以「水流包裹火鶴花」為主體，象徵由烏山頭水庫清澈水源滋養，以水流包裹著火鶴花，火鶴花代表熱情、水流代表生命，而稻米的豐收象徵著生活安定和對未來的希望，藉以展現六甲的熱情與活力，另也加入六甲山區夏季候鳥八色鳥、菁埔埤落羽松森林，表徵生態多元共生共存共榮。

陳啟榮區長指出，嘉南平原六甲附近以前是梅花鹿棲地，舊時鹿群奔馳，鹿的頭角盛開火鶴花象徵吉祥如意，代表著六甲熱情洋溢的氣質，新「鹿鶴寶貝」吉祥物此次配合文創手提袋首度亮相，簡單業務標語兼具政策宣導功能，體現區公所對地方文化和創意的支持。

陳啟榮區長強調，區公所辦理活動時，手提袋內將放置美食、觀光、老屋、古廟、埤塘、裝置藝術等等摺頁地圖指引，提供遊客索取並按圖索驥，透過走動式行銷宣傳六甲之美，也歡迎各界於深秋規劃一趟深度悠遊之旅，一起來探索六甲的特色美食、歷史人文及自然風光。