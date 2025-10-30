六甲區林鳳社區辦阮社區服務方案年度成果展，長者透過音樂交流展現不老精神。（記者李嘉祥攝）

六甲區林鳳社區發展協會30日於林鳳營禾作社舉辦「阮社區」福利社區化服務方案－「林鳳漁響稻寶樂」成果展，除展現長者創意手作成果，更將平時練習的成果完美表演出來，現場氣氛溫馨熱鬧，為今年度「阮社區」計畫畫下圓滿句點。

「長者千歲樂團」以自製樂器帶來二首精彩演奏表演，長輩們神情專注、臉上洋溢著笑容，展現團隊的默契與向心力。林鳳社區理事長吳文榮說，千歲樂團使用的鼓、沙鈴與響板皆由回收的奶粉罐、啤酒罐與瓶蓋製成，充分展現環保再利用與創意融合的精神，透過音樂交流與表演活動，不僅豐富長者退休生活，也體現「活到老、學到老」精神。

活動中亦安排社區自製的「鯛魚水餃」品嚐體驗，飽滿扎實、湯汁鮮甜的口感深受好評；另現場也展示由羅金珠總幹事策劃的「米皂禮盒」，以臺灣為造型結合多色米粒，造型別緻、寓意豐富，成為成果亮點之一。

六甲區長陳啟榮肯定林鳳社區長期推動社區福利化及高齡友善服務，透過計畫鼓勵長者走出家門參與社區事務，不僅提升自我成就感，也促進跨世代交流，感受社區自助、互助的溫暖力量。

黃偉哲市長讚許林鳳社區長輩的各項才藝與表演，期許社區持續努力，將「樂齡、共好、永續」的精神延續下去，也希望南市每個社區長輩都能參與社區活動，營造充滿歡樂的優質不老社區。