六甲區璀璨燈飾妝點光廊迎新春 為農曆年落羽松季盛會暖身造勢

六甲區公所於六區域布置夜間燈飾，打造具文藝氣息藝文光廊，除以璀璨燈飾妝點迎新春，也為農曆年落羽松季盛會暖身造勢。（記者李嘉祥攝）

最近一波寒流來襲，為農曆春節前的落羽松季盛會悄悄揭開序幕，近日已陸續有民眾到訪欣賞美景；臺南市六甲區公所特提前為活動熱身，以LED燈飾妝點六甲區內各角落，除讓白天造訪六甲的遊客可以欣賞浪漫落羽松林之外，在入夜後也能夠感受六甲區熱鬧迎新年的歡樂氛圍。

六甲區長陳啟榮表示，今年的燈飾佈置規劃六個區域，六甲區公所辦公大樓牆面有公所LOGO七彩霓虹燈變化，六甲區多功能運動公園內設置十朵發光火鶴花、六個摺頁地圖大燈箱與六座老屋小燈箱；林鳳營火車站前並鐵條編製成梅花鹿裝置，搭配霓虹燈折射，祝福往來旅客一鹿（路）平安；台一線旁六甲鹿躍六甲地標也設置LED燈小瀑布，六甲西外環道路則有目前最夯的六甲松鶴巨型燈箱與小松哥哥及小羽姐姐公仔，另外，七甲里長蔡淵?也在中華路369檳榔店斜對面空地佈置充滿耶誕元素麋鹿與超萌蜜蜂妹妹公仔，讓整的六甲充滿光亮與過節氛圍。

黃偉哲市長肯定六甲公所透過夜間燈飾佈置打造具文藝氣息的六甲區城市藝文光廊巧思，除以公共藝術的方式行銷六甲之美，也可藉此介紹六甲產業，深具創意。

民政局長姜淋煌表示，六甲區公所籌辦的「2026落羽松季」預定1月31日開幕，邀全國遊客屆時到六甲來作客，除觀賞落羽松絕美景色，也能順遊六甲市區品嚐在地美食，參拜歷史悠久古廟與造訪古色古香老屋。

陳啟榮區長也感謝南六企業黃清山董事長與赤山龍湖巖近年持續捐贈區公所辦理各項藝文與落羽松活動經費，公私協力提升六甲品牌形象與全國知名度。