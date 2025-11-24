六甲區農會四健會雙作品全國作業組競賽奪獎 展現在地農業新動能

六甲區農會四健會雙作品全國作業組競賽奪獎，區長陳啟榮特前往張貼紅榜慶賀，肯定農會總幹事張明文率領團隊展現在地農業新動能。（記者李嘉祥攝）

▲六甲區農會四健會雙作品全國作業組競賽奪獎，區長陳啟榮特前往張貼紅榜慶賀，肯定農會總幹事張明文率領團隊展現在地農業新動能。（記者李嘉祥攝）

臺南市六甲區農會四健會今年雙喜臨門，「菇遊六甲」作品於臺南市四健會作業組比賽中勇奪冠軍，代表臺南市角逐全國賽榮獲幼初級B組二等獎；另一作品「火鶴呼賀」則是奪得全國賽中高級B組二等獎，績效亮眼；六甲區長陳啟榮特前往張貼紅榜慶賀，肯定六甲農會總幹事張明文率領的團隊於各級四健競賽中展現地方農業教育的深度與能量。

廣告 廣告

四健會指導員劉雲萍說明「菇遊六甲」團隊以六甲國小張又玄、陳芸珮、溫采穎、洪晏晨會員等組成，六甲國小林永暖老師協助指導，並與青農林仁傑合作，以六甲農業特色為核心，從菇類栽培、加工、食農體驗到地方創生，完整展現青年對土地的理解與再詮釋。

六甲區農會總幹事張明文進一步指出，「火鶴呼賀」作業組則以火鶴花為主軸，結合花卉栽培知識、美感體驗以及環境教育，由六甲區農會四健會會員林劭奕、蔡旻諺、陳松甫、余丞傑、蘇祥偉與青農張翔喻合作，並將「呼賀六甲」的主題精神注入展區。

六甲區長陳啟榮表示，六甲四健會今年以兩大主題參賽，不論是「菇遊六甲」的食農扎根或「火鶴呼賀」花卉創意，都展現農村青年將傳統農業轉化為故事、教育與行動的能力；農會四健會參賽前也到區公所參訪，瞭解六甲人文地產景等特色，能榮獲全國獎項與有榮焉。

市長黃偉哲強調，四健會不只是競賽舞台，更是培育農村下一代的關鍵力量，期許轄內各區農會都能於全國舞台上發揮所長，也肯定六甲農會亮眼成績，期盼將六甲的產業與故事帶給更多人認識。