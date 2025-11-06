六甲區農會辦幸福農村成果展暨綠照班畢典 行銷臺南16號越光米

六甲區農會總幹事張明文、六甲區長陳啟榮、市議員尤榮智女兒尤淨寬、立委賴惠員及市議員吳通龍服務處代表聯合推薦臺南16號越光米。（記者李嘉祥攝）

為推廣米食、鼓勵國人多食用在地米，臺南市六甲區農會6日舉辦「114年幸福農村推動計畫成果展暨綠照班畢業典禮」，農會總幹事張明文頒發綠照班學員結業證書，並與六甲區長陳啟榮、市議員尤榮智女兒尤淨寬、立委賴惠員及市議員吳通龍服務處代表聯合推薦臺南16號越光米，南市農會總幹事吳嘉仁也到場力挺。

活動現場邀青農辦理somimi蜂蜜、杏鮑菇、菱角及櫛瓜等農特產品展售，家政班也製作充滿媽媽味道的粿粽、炒米粉、碗粿、甜點與豆花等美味可口小吃，以及由臺南16號越光米製作米糕提供大家品嚐，另還有購物集點體驗搗麻糬手作及柑橘堆堆樂等遊戲，大人小孩紛紛上陣體驗及挑戰，現場氣氛熱絡。

六甲區農會總幹事張明文表示，六甲主要種植臺南16號越光米，農會與農民契作面積約15甲，一分地可產1100公斤，得力於烏山頭水庫純淨水源，所產米質優良深受肯定，農會並與南市農業局、六甲區公所及青農生產合作社合作開發的「八田穗越」八田米，將米食提升為伴手禮等級。

張明文總幹事說，農會目前有5班家政班共150人與1班綠照共21人，長輩認真在學習，課間充滿歡樂與笑聲，看見長輩在台上跳舞表演，個個都健康有活力魅力四射，覺得很有成就感。

陳啟榮區長指出，六甲區農產眾多，除有優質的八田米，還有熱銷海外的火鶴花、龍眼蜂蜜評鑑常勝軍的Somimi蜂蜜、科技新貴返鄉創業的汯銘休閒養生坊草菇產品及活用稻草外銷日本的台灣稻藝工坊注連繩作品；六甲區農會家政班手藝精湛，現場試吃吸引大家品嚐，也肯定農會辦理成果展，讓綠照長輩將一年來的學習成果展現出來，走出戶外擴展人際關係，對身心健康有很大幫助。

市長黃偉哲也肯定六甲區農會辦理幸福農村推動計畫，提供長輩發揮才藝舞台，也期許讓在地長輩在地健康老化，幸福平安。