六甲區長拍攝落羽松美景印製明信片行銷觀光

六甲區長陳啓榮(左)精選六張落羽松美景，印製成明信片，行銷六甲。(記者盧萍珊社攝)

記者盧萍珊／六甲報導

六甲落羽松因四季展現不同風貌，每年吸引十五萬人次朝聖，擅長寫詩拍照的六甲區長陳啓榮特別精選十六張絕美照印製成畫布在現場展出，另有六張作為明信片，藉此行銷六甲。

喜歡攝影的陳啓榮，去年以拍攝的落羽松為主題，挑選十六張美照並題詩與民眾分享，引起很大迴響，今年再度以全新的十六張四季不同面貌的落羽松，印製畫布供遊客欣賞。另加碼六張美照製成明信片，感受不一樣的六甲美景。

六甲落羽松明信片，以四季不同風貌展現林相美景。(記者盧萍珊攝)

六張明信片分別是迴繞（天空的雲彩搭配落羽松與蓄水農田，三者構成一幅美麗的景色）、倒影（在春耕插秧後蓄水農田，倒映出絕美的落羽松倒影）、彩虹（在夏天午後雷陣雨後出大太陽，菁埔埤落羽松上空驚現彩虹）、花海（藉由落羽松旁農地種植向日葵花海，兩者形成一個美麗圖騰）、蛻變（落羽松林隨著氣溫下降葉片從翠綠轉為金黃變成艷紅，這過程中多色共存相當繽紛）、菁埔埤（埤塘左右兩岸的落羽松呈現明暗對比，埤塘水面上下倒影天空雲彩）。

陳啓榮說，這次印製一千套落羽松明信片經費全由六甲旅北鄉親胡瓊櫻捐贈，她希望將美麗的家鄉介紹給更多人認識，並讚揚六甲區公所行銷在地文化觀光很成功。