六甲區長陳啟榮自費出新書

臺南市六甲區是個好山好水好風情的優美小鎮，六甲區公所團隊經過多年用心深耕與實際踏查，發現有諸多文化、歷史、自然、生態、產業、美食與景點，區長陳啟榮扮演火車頭角色，將六年來累積的六甲詩文與照片集結成冊，並且自費出版「六甲風采詩影集」及電子書，期望將六甲的美與六甲的好介紹給大家，讓「六甲學」發光發熱。

為行銷六甲，陳啟榮區長不僅學習攝影，也嘗試寫詩，並針對六甲人文地產景五大面向及不同主題策劃印製美食、觀光旅遊、老屋、古廟、落羽松、埤塘、老樹、步道、裝置藝術及特色建築等十款地圖；這些地圖摺頁發揮資源整合綜效，讓遊客迅速按圖索驥，輕鬆愜意體驗六甲經典小鎮的悠活。

廣告 廣告

陳啟榮區長說，新書共分七大篇：老屋，廟宇，花樹，裝置藝術，特色建築，美景與產業美食，每張圖片均搭配一首詩，以及簡單說明介紹，巧妙的將六甲的自然生態，人文歷史與地方產業深入淺出的描繪出來，希望為地方留下珍貴文史記錄，也與眾人分享六甲在地之美。

市長黃偉哲肯定陳啟榮區長認真努力經營區政，期間獲獎無數，每年舉辦的全國六甲落羽松活動成效卓越，將六甲城鎮品牌打響全國，一一一年榮獲臺南市政府模範公務員；六甲風采攝影集紀錄六甲諸多珍貴照片，與搭配的詩情畫意文字相得益彰，也希望全國各地鄉親能攜家帶眷到六甲進行深度旅遊，相信會有意想不到的收穫。