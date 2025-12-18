六甲區長陳啟榮邀楊永華校長於區公所松鶴藝文走廊舉辦書法個展，吸引眾多藝文愛好人士來參觀。（記者李嘉祥攝）

▲六甲區長陳啟榮邀楊永華校長於區公所松鶴藝文走廊舉辦書法個展，吸引眾多藝文愛好人士來參觀。（記者李嘉祥攝）

臺南市六甲區公所「松鶴藝文走廊」自創設以來致力營造藝文交流的平台，展現地方人文風采，12月邀請六甲國中楊永華校長舉辦書法個展，18日並舉辦開幕茶會及贈畫儀式，曾於松鶴藝文走廊展出的創作者周蜀梁老師於展覽結束後，慷慨捐贈「印象六甲 好米好花好地方」、「火鶴襯彩校」及「九品賽仙境」等三幅畫作予六甲區公所、六甲國小及九品蓮花世界；六甲區長陳啟榮也歡迎各界到區公所松鶴藝文走廊欣賞書法藝術的深厚底蘊與楊永華校長的創作能量。

楊永華校長自2014年至下營國中服務，得陳茂隆大師啟蒙，略習篆、隸、行、楷、草諸體，一窺書法堂奧後，於疫情封城期間潛心研墨臨池，於運筆行文之間漸生理趣，橫豎點畫、撇捺提鉤皆化為心靈喜悅的泉源；楊永華校長以「潑墨為山皆有意，看雲出岫本無心」自勉，期許在教育崗位屆退之際，仍能以書道為伴，持續精進自我，啟航書海、揚帆待發；此次應六甲區長陳啟榮邀約於區公所松鶴藝文走廊展出，挑選近年習作數幀，以誌階段學習所得。

周蜀梁老師表示，陳啟榮區長上任後積極推動藝術融入公部門，利用區公所走廊打造成藝文展示平台，著力營造富有美感的公共環境，讓他深為感動，此次特贈出三幅畫作，希望拋磚引玉讓藝術更走入日常，讓更多人能看見並分享這份美的能量，創造更多具感動力的藝文空間。

市長黃偉哲說，六甲松鶴藝文走廊此檔展覽涵蓋楊永華校長近年創作，展現其深厚的創作功力，歡迎民眾踴躍來欣賞，零距離感受書法藝術的現場魅力，深入理解楊校長書藝背後的精神軌跡。

六甲區長陳啟榮強調，書法博大精深，深具文字魅力，「楊永華校長書法個展」自即日起展至115年2月26日止，開放時間為每週一至週五上午9時至下午4時，中午12時至13時及例假日暫停開放，提供民眾親近書藝、體驗創作機會，歡迎藝文愛好者踴躍來參觀，感受楊永華校長書藝獨特魅力。