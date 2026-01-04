六甲國中校長楊永華書法個展

六甲區公所松鶴藝文走廊展出六甲國中校長楊永華(左)書法展，六甲區長陳啓榮邀請民眾前來欣賞，讓藝術走入日常。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊∕六甲報導

寫了一手好字的六甲國中校長楊永華，受邀在六甲區公所松鶴藝文走廊舉辦個展，提供五十幅篆、隸、行、楷、草諸體的書法作品展出。六甲區長陳啓榮表示，民眾可零距離感受書法藝術的魅力，了解書藝背後的精神軌跡，讓藝術走入日常。「楊永華校長書法個展」於六甲區公所二樓「松鶴藝文走廊」展出至二月二十六日。

楊永華書法展開展以來，吸引不少民眾前來參觀。楊永華指出，一０三年至下營國中服務後，參加陳茂隆老師的書法班，學習篆、隸、行、楷、草諸體，一窺書法之堂奧，疫情肆虐期間潛心練字，於運筆行文之間漸生理趣，橫豎點畫、撇捺提鉤皆化為心靈喜悅的泉源。

配合這次個展，楊永華特別挑選五十幅作品展出，除彰顯學習成果也希望與民眾分享，即將在二月退休的楊永華，以「潑墨為山皆有意、看雲出岫本無心」自勉，退休後仍以書道為伴，持續精進自我，啟航書海、揚帆待發。

日前也舉行贈畫儀式。曾於松鶴藝文走廊展出的創作者周蜀梁，捐贈三幅畫作〈印象六甲 好米好花好地方〉、〈火鶴襯彩校〉及〈九品賽仙境〉，給予六甲區公所、六甲國小及九品蓮花世界。陳啓榮感謝周蜀梁拋磚引玉，更多人能看見並分享這份美的能量。