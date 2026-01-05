六甲國小湖東校區變身永續教育基地

六甲國小湖東校區停辦後由荒野保護協會認養，打造「湖東明珠」永續生態環境教育基地。（教育局提供）

記者林雪娟∕台南報導

受到少子化衝擊，多所學校分校完成階段性任務落幕，其中六甲國小湖東校區從一一三年六月送別最後一屆畢業生後，並未因停辦而走向荒廢，反而開啟燦爛的「再生篇章」，去年由荒野保護協會認養，打造「湖東明珠」永續生態環境教育基地，成為活化新典範。

教育局表示，湖東校區再生不僅是空間修復，更代表城市發展新思維。自轉型計畫啟動以來，校園不再沉寂，六甲國小師生與荒野保護協會志工已累計投入超過兩千人次人力，守護者以實際行動賦予閒置空間新靈魂，將荒蕪轉化為生機。

廣告 廣告

教育局長鄭新輝指出，教育局秉持「停辦不廢校」原則，湖東校區透過結合竹林生態與導入iNaturalist等數位科技，將教學場域從教室延伸至整片大地，證明公私協力能將停辦校區轉化為市民與自然共生寶地，並在教育局資源挹注與民間志工投入下，成為停辦學校活化與永續發展新典範。

荒野也和六甲國小合作，協助教學團隊深度整合自然資源，發展更具體且具永續性的生態課程，未來「湖東明珠」不再侷限傳統校園框架，目標發展成為台南市推動永續教育的指標性示範場域。