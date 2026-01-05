六甲國小湖東校區變身生態環境教育基地 樹立活化及永續發展新典範

六甲國小湖東校區停辦後變身生態環境教育基地，六甲國小與荒野保護協會並帶領學子進行生態環境教育成果展暨親子活動，展現校區活化成果。（記者李嘉祥攝）

臺南市六甲國小湖東校區自113年6月送別最後一屆畢業生後並未因停辦而走向荒廢，反而開啟燦爛的「再生篇章」，荒野保護協會自114年7月起認養校區，變身成為生態環境教育基地；六甲國小與荒野保護協會並於湖東校區策劃辦理一場生態環境教育成果展暨親子活動，展現校區活化成果，見證湖東校區的蛻變及新生。

市長黃偉哲表示，湖東校區的再生不僅是空間的修復，更代表城市發展的新思維；自轉型計畫啟動以來，六甲國小師生與荒野保護協會志工累計投入超過2000人次的人力，整理竹林、規劃路徑，將荒蕪轉化為生機，用實際行動賦予閒置空間新的靈魂，讓校園不再沉寂。

教育局長鄭新輝說，教育局始終秉持「停辦不廢校」核心原則，湖東校區透過結合竹林生態與導入iNaturalist等數位科技，將教學場域從教室延伸至整片大地，成功證明公私協力能將停辦校區轉化為市民與自然共生的寶地，並在教育局資源挹注與民間志工投入下，成為南市停辦學校活化與永續發展的新典範；未來會持續深化社區參與，促進在地人文與生態認同，透過「生態環境教育基地」的長期營運，目標發展成為臺南市推動永續教育的指標性示範場域。

六甲國小校長蘇淑娟感謝荒野保護協會努力，使教學團隊得以深度整合自然資源，發展出更具體且具永續性的生態課程，未來「湖東明珠」將轉型為臺南市關鍵的環境保育基地，不再侷限於傳統校園框架，也邀請大家觀賞六甲國小湖東校區戶外教學影片，了解轉型後的生機與成果。