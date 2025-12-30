六甲國小湖東校區轉型環教基地 臺南永續教育新亮點

南市教育局主秘陳宗暘、校長協會理事長陳明和、校長蘇淑娟、荒野保護協會南區親子團總團長楊玉如等聯合為六甲國小湖東校區生態環境教育基地揭牌。（記者李嘉祥攝）

▲南市教育局主秘陳宗暘、校長協會理事長陳明和、校長蘇淑娟、荒野保護協會南區親子團總團長楊玉如等聯合為六甲國小湖東校區生態環境教育基地揭牌。（記者李嘉祥攝）

臺南市六甲國小湖東校區轉型為環境教育新場域，學童以草地音樂會形式辦理生態教育成果展暨親子活動，教育局主任秘書陳宗暘、市議員吳通龍、校長協會理事長陳明和、校長蘇淑娟、家長會長湯堯存、荒野保護協會南區親子團總團長楊玉如等聯合為「生態環境教育基地」揭牌。

廣告 廣告

六甲國小湖東校區坐擁豐富竹林與多樣生態資源，成為課程發展重要基礎；竹子具備快速再生、用途多元的特性，不僅支撐教學活動，也象徵在地文化的韌性與永續精神；學校同步導入 iNaturalist 等數位工具，引導學生與來訪者共同進行生態紀錄，讓觀察轉化為知識累積，培養守護環境的行動意識。

六甲國小湖東校區於113年6月送別最後一屆畢業生後，校園空間迎來嶄新轉型，114年7月起由荒野保護協會正式認養湖東校區，透過志工陪伴、親子參與與課程共創，與學校攜手將原本閒置的校園空間，轉化為充滿生命力的環境教育場域，為校區開啟全新篇章。

市長黃偉哲表示，湖東校區除作為六甲國小教學與學習場域的延伸，未來更將朝向「校區再生」生態環境教育基地發展，期許「湖東明珠」能成為南市環境保育與低碳城市推廣重要基地，深化社區參與，促進在地人文與生態認同，建立共同守護環境的行動意識：教育局長鄭新輝對六甲國小湖東校區轉型為環境教育新場域表示肯定，也期盼此成功經驗能擴散至更多學校，成為南市推動永續教育的重要典範。

蘇淑娟校長指出，自荒野保護協會進駐以來湖東校區以來，六甲國小師生與荒野志工共同投入環境營造；教務主任沈原億也感謝教育局經費挹注，協助更新與活化湖東校區硬體設備，學校整合湖東在地自然環境，發展生態與環境課程，讓課程真正落地實踐，重新點亮這顆位於烏山頭水庫旁的教育明珠，呈現給孩子最真實的學習場域。