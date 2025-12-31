六甲國小湖東校區轉型環教基地

六甲國小湖東校區閒置空間由荒野保護協會認養，透過親子課程，轉換成環境教育場域。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊∕六甲報導

六甲國小湖東校區在一一三年六月結束招生，閒置的校區自一一四年七月起，由荒野保護協會正式認養，透過志工陪伴、親子參與課程，轉化為充滿生命力的環境教育場域，以生態環境教育基地為校區開啟全新篇章。

六甲國小校長蘇淑娟指出，湖東校區擁有竹林與多樣生態資源，其中竹子具快速再生、用途多元的特性，不僅支撐教學活動，也象徵在地文化的韌性與永續精神。學校同步導入iNaturalist等數位工具，引導學生與來訪者生態紀錄，讓觀察轉化為知識累積，培養守護環境的行動意識。

六甲國小教務主任沈原億表示，感謝教育局經費挹注，協助更新與活化湖東校區硬體設備，學校整合湖東在地自然環境，發展生態與環境課程，讓課程真正落地實踐，提供最真實的學習場域。

教育局說，湖東分校除成為南市環境保育與低碳城市推廣的重要基地，未來也是六甲國小教學與學習場域的延伸，更將朝向「校區再生」生態環境教育基地發展，深化社區參與。