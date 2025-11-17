六甲國小一百二十週年校慶二十二日盛大舉辦

六甲國小一百二十週年校慶系列活動，十六日舉辦民歌音樂會，第二十七屆校友吳慧真（左）感念師恩，邀請導師毛錦秀一同聆聽音樂會。（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊/六甲報導

六甲國小將於二十二日歡慶一百二十歲生日，十九日聖火隊將繞行學區內六所宮廟率先暖身，二十二日則有傑出校友表揚、運動會、軻三書法展、茶禪會及花藝展等。校長蘇淑娟表示，邀請所有六甲囡子回娘家，感受滿滿的回憶。

六甲國小的民歌音樂會參加者與表演者都穿上旗袍，更顯懷舊風。（記者盧萍珊攝）

創立於一九０六年的六甲國小，今年適逢創校一百二十週年，為迎接這個重大日子，校方早已籌備多時，更獲各方校友的力挺，促成多項校慶活動舉辦。蘇淑娟表示，十月二十五日以萬聖節踩街方式，四處宣傳一百二十週年校慶事宜，十一月十六日更有民歌音樂會，不論是表演者或是參加民眾都穿著旗袍、花襯衫、喇叭褲參加，讓音樂會充滿懷舊感覺。

最難得的是第二十七屆畢業校友吳慧真，小時候因家境清寒，要參加演講比賽缺正式服裝，當時有位師長送了一件白襯衫讓她成行，感恩的心情至今仍未減退，因此贊助音樂會費用，並邀請現居高雄的導師毛錦秀參加，感謝師恩，令人動容。

二十二日校慶活動將表揚包括黃清山等二十八位傑出校友，另六甲國小第一任校長陳天賜的兒子陳建雄，將捐贈四百萬元成立獎學金，獎勵科技、英語及數學項目表現優異的學生。