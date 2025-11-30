六甲國小120周年校慶 環保共知共行

很不一樣的校慶活動，台南六甲國小歡慶120周年校慶，把環保教育融入在其中，連慈濟的行動環保教育車，也開進校園，由慈濟志工當起導覽員，讓校內師生跟校外人士，一起來邁向淨零目標。

有植樹，有落實環保，台南六甲國小歡慶120周年校慶，慈濟的行動環保教育車，也開來校園。六甲國小教務主任 沈原億：「把這些環保教育車，就是用落地的方式，來為我們的六甲的民眾，和小朋友來服務。」

「伸出我們的雙手，愛護我們的地球，省電 拔插頭，這是很容易做到的，就是水不要一直開著 開太大，好棒喔。」

教導全校師生，畢業校友及社區民眾，如何朝向淨零目標，鼓勵大家，從生活上微小改變開始做起。六甲國小學生 陳俍妤：「盛多少就吃多少，不能浪費食物。」

民眾 王馨賢：「在我那個年代，其實我們也不知道那種教育，現在溫室效應越來越嚴重，所以我覺得教育不能再慢了。」

六甲國小校長 蘇淑娟：「我們向下扎根，也是希望說，我們的孩子能夠早一點，落實這些環境 氣候 生態，一些任何跟環境有關的生活跟落實。」

志工走入校園，推廣淨零教育，為期將近一個月。「瓶瓶罐罐紙電一三五七。」

六甲國小衛生組長 薛健宏：「有很多的口訣，能夠強化我們方便去記憶，去確實地落實，所以這一張真的是很棒。」

慈濟志工 陳哲霖：「可以創造這個口訣，要讓它簡單 有趣 有用，讓它很容易記起來，很容易去運用。」

共同推動環境教育，為校慶增添了一層深具意義的永續價值。

