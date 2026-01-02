六甲美食趣地圖大改版 走文青風

「六甲美食趣」美食地圖大改版，地圖背面的大幅彩色地圖，清晰標示了店家相對位置。 （記者黃文記攝）

記者黃文記∕六甲報導

六甲區公所發行的「六甲美食趣」美食地圖大改版嘍！這份廣受遊客好評的「觀光指南」，今年不僅在店家資訊上進行汰舊換新，更在視覺設計上大膽突破，以充滿溫度的「文青插畫風」重新定義六甲美食，邀請全台民眾在落羽松季節之際，來一場視、聽、味覺的三重饗宴。

這次二０二六年版地圖的設計風格，擺脫了傳統觀光摺頁的生硬感。摺頁正面採用清新的粉嫩色系為底，「市長Ｑ版圖」、六甲新吉祥物「鹿鶴寶貝」與陪伴六甲多時的在地特色Ｑ版圖穿梭於版面之間，增添了幾分童趣與親和力。

在排版邏輯上與往年一樣，將六甲區的美食分為四大區塊：第一市場美味篇─挖掘六甲公有零售市場內的隱藏版老攤；第二餐廳美食篇─收錄適合闔家聚餐、具備地方規模的指標餐飲；第三特色店家篇─網羅如牛肉湯、豆花等六甲代表性小吃；第四伴手禮篇─將在地特色農特產品一網打盡，讓旅客有吃又有拿。

特別貼心設計的地方乃是在每個店家旁配置了專屬的QR Code，遊客只需拿起手機掃描，即可直接連結至地圖導航或店家資訊，完美結合了紙本的藝術手感與數位的便利性。

六甲區長陳啟榮表示，六甲區不僅有遠近馳名的落羽松森林，更有著深厚的飲食文化。六甲美食地圖是公所團隊的誠意之作，透過每年的滾動式修正與設計進化，希望能讓更多年輕族群看見六甲的軟實力。此次地圖改版，地圖背面的大幅彩色地圖，清晰標示了店家相對位置，並結合在地景點，讓遊客不再只是走馬看花，而是能深入巷弄，品嘗在地美食。