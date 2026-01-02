六甲美食趣美食地圖大改版 文青風按圖索驥更便利 一圖吃遍落羽松故鄉

六甲美食趣美食地圖大改版，區長陳啟榮展示新版本，除店家資訊汰舊換新，並以文青插畫風重新定義六甲美食，按圖索驥更便利。（記者李嘉祥攝）

新年新氣象，為迎接新年度遊客，臺南市六甲區公所發行的「2026年六甲美食趣」美食地圖也進行大改版，除店家資訊汰舊換新，視覺設計上也大膽突破，以充滿溫度的「文青插畫風」重新定義六甲美食，邀請全台民眾在落羽松季節來六甲尋找最道地的臺南老滋味，來一場視、聽、味覺的三重饗宴。

六甲區不僅有遠近馳名的落羽松森林，更有深厚飲食文化，區公所出版的「六甲美食趣」美食地圖內容詳盡猶如觀光指南，廣受遊客好評。

六甲區長陳啟榮表示，六甲美食地圖是區公所團隊誠意之作，透過每年滾動式修正與設計進化，希望能讓更多年輕族群看見六甲的軟實力，把六甲的美味傳承下去；2026年地圖改版，設計風格擺脫傳統觀光摺頁生硬感，摺頁正面採清新粉嫩色系為底，「市長Q版圖」、六甲新吉祥物「鹿鶴寶貝」與陪伴六甲多時的在地特色Q版圖，穿梭版面間，增添童趣與親和力；地圖背面大幅彩色地圖清晰標示店家相對位置，並結合在地景點，讓遊客不再只是走馬看花，而是能深入巷弄，品嚐在地美食。

陳啟榮區長進一步說明，排版邏輯與往年一樣將六甲區的美食分為四大區塊，市場美味篇挖掘六甲公有零售市場內的隱藏版老攤，餐廳美食篇收錄適合闔家聚餐、具備地方規模的指標餐飲，特色店家篇網羅如牛肉湯、豆花等六甲代表性小吃，伴手禮篇則是將在地特色農特產品一網打盡，讓旅客有吃又有拿；每個店家旁並配置專屬QR Code，遊客只需拿起手機掃描，即可直接連結至地圖導航或店家資訊，完美結合紙本的藝術手感與數位的便利性。

觀光旅遊局長林國華說，六甲有絕佳觀光資源，透過美食地圖的導引能有效串聯在地店家與景點，提升旅遊服務品質，讓觀光客在六甲「留得住、玩得開心」。

民政局長姜淋煌也肯定公所團隊創意，認為這份地圖不僅是觀光指南，更是連結在地情感的橋樑，展現出臺南基層行政機關推廣地方特色的用心。

市長黃偉哲強調，臺南是美食之都，六甲是府城歷史，極早開發的城鎮，美食代代相傳，六甲區2026年版美食地圖質感躍升，象徵臺南觀光不斷與時俱進，歡迎全台好朋友按圖索驥來六甲體驗慢活愜意時光。