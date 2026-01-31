六甲落羽松季活動揭幕

南市副市長姜淋煌、六甲區長陳啟榮及議員尤榮智、吳通龍等聯合為落羽松季活動揭幕，歡迎全國遊客來欣賞季節限定美景。（記者李嘉祥攝）

▲南市副市長姜淋煌、六甲區長陳啟榮及議員尤榮智、吳通龍等聯合為落羽松季活動揭幕，歡迎全國遊客來欣賞季節限定美景。（記者李嘉祥攝）

二零二六落羽松「羽落季節稻六甲·松鶴逗陣遊曾文」活動卅一日於菁埔埤落羽松森林登場；隨氣溫轉涼，落羽松林逐漸由綠轉為紅橙色，與波斯菊花海層層堆疊美景吸引遊客來朝聖；副市長姜淋煌、六甲區長陳啟榮及議員尤榮智、吳通龍聯合為活動揭幕，歡迎全國遊客來欣賞季節限定美景。

今年適逢馬年，六甲區公所於落羽松林周邊規劃多項裝置藝術，除具代表性的六甲特色公仔與花海，並邀超人氣巨型貓咪公仔「巷仔Niau」及法務部矯正署台南二監創作的馬年花燈進駐，為園區增添喜氣；開幕活動除有精彩舞台演出，也邀在地商圈設置多元特色攤位，提供特產、小吃及曾文地區農特產品。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，冬季六甲落羽松林色彩繽紛美景令人驚豔，市府與區公所用心推廣，六甲落羽松季逐漸打響名號，成為全國具指標性季節性觀光活動，歡迎遊客來到六甲欣賞自然美景，逛市集、品嚐在地美食，感受六甲純樸溫暖人情味。

姜淋煌副市長說，六甲落羽松活動結合在地景觀與農村特色，引促進觀光人潮，帶動周邊區域經濟發展；黃偉哲市長上任後用心建設大溪北地區，期透過節慶活動與觀光串聯打造深度旅遊環境，吸引更多人到訪與帶動經濟。

陳啟榮區長指出，落羽松季活動將持續至三月一日，邀民眾把握年節與假期前來踏青賞景，並可延伸規劃「曾文地區一日遊」，走訪官田八田與一紀念園區、水雉園區，柳營德元埤荷蘭村、劉啟祥美術紀念館，以及下營彩繪村與上帝廟等景點，透過跨區觀光串聯豐富旅遊體驗。