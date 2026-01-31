（圖／台南市政府提供）





2026六甲落羽松季今(31)日於六甲區菁埔埤落羽松森林登場。隨著氣溫轉涼，落羽松林逐漸轉為橙紅色調，層層堆疊的美景吸引大批民眾前往賞景、拍照留念，現場洋溢著濃厚浪漫氛圍。台南市副市長姜淋煌出席開幕活動，與民眾一同漫步落羽松林間，親身感受六甲限定的季節風景。

市長黃偉哲表示，每年冬季六甲落羽松轉紅，總能呈現出截然不同的自然樣貌，令人驚豔。在市府與區公所多年用心推廣下，六甲落羽松季已逐漸打響名號，成為全國具指標性的季節性觀光活動之一。遊客來到六甲，不僅能放慢腳步、沉澱心情，欣賞自然美景，還能逛市集、品嚐在地美食，感受六甲純樸又溫暖的人情味，讓旅程更加豐富且難忘。

廣告 廣告

副市長姜淋煌指出，活動不僅凝聚六甲及周邊地區的力量，更結合在地景觀與農村特色，促進觀光人潮，帶動地方經濟發展。市府近年在黃偉哲市長帶領下，持續推動溪北地區建設，透過節慶活動與觀光串聯，打造各區深度旅遊環境，讓民眾能在自然與人文中放鬆身心。

六甲區長陳啓榮表示，今年適逢馬年，區公所在延續往年落羽松季風采的基礎上，於落羽松林周邊精心規劃多項裝置藝術。除了具代表性的六甲特色公仔與花海外，超人氣巨型貓咪公仔「巷仔Niau」，以及法務部矯正署台南第二監獄創作的馬年花燈也陸續進駐，為園區增添濃濃春節喜氣與拍照亮點。

六甲區公所表示，落羽松季活動將持續至3月1日，邀請民眾把握年節與假期前來踏青賞景、拍照留念，感受純樸城鄉風情，並可延伸規劃「曾文地區一日遊」，走訪官田八田與一紀念園區、水雉園區，柳營德元埤荷蘭村、劉啟祥美術紀念館，以及下營彩繪村與上帝廟等景點，透過跨區觀光串聯，豐富旅遊體驗。

區公所也提醒，落羽松林地面有凸出氣根，行走與拍照時請注意安全，並呼籲民眾共同維護環境，勿踐踏植栽或破壞裝置藝術，讓季節限定美景得以永續保存。

更多新聞推薦

● 六甲落羽松季登場 邀民眾感受限定季節風景