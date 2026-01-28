六甲落羽松季週六菁埔埤登場 邀遊客松鶴逗陣遊曾文共賞美景

六甲落羽松林逐步由綠轉紅，呈現如詩如畫浪漫風情，六甲吉祥公仔及巨型貓咪公仔巷仔Niau進駐迎賓，為2026落羽松季活動揭開序幕。（記者李嘉祥翻攝）

▲六甲落羽松林逐步由綠轉紅，呈現如詩如畫浪漫風情，六甲吉祥公仔及巨型貓咪公仔巷仔Niau進駐迎賓，為2026落羽松季活動揭開序幕。（記者李嘉祥翻攝）

隨著冬季氣溫轉變極多波寒流來臨，廣受期待的臺南六甲落羽松逐步由綠轉紅，呈現出如詩如畫的浪漫風情，「羽落季節稻六甲．松鶴逗陣遊曾文－2026落羽松季」活動即將於1月31日在菁埔埤落羽松森林盛大登場，除主場地精心佈置多元化的裝置藝術以及象徵六甲特色的可愛公仔群外，今年也邀請到法務部矯正署臺南第二監獄特別創作的馬年應景花燈以及備受喜愛的2座巨型貓咪公仔「巷仔Niau」進駐，與菁埔埤週邊盛開的花海相互輝映，邀請全國民眾前來留下動人的冬日回憶。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，六甲區有古剎、老屋、美食及豐富歷史生態景觀，每年六甲落羽松季活動都增加巧思，讓民眾有不同的體驗，成為臺南指標性活動；市府透過跨區串聯，讓觀光效益不斷翻新，也貼心提醒遊客，落羽松林地面有許多凸起的氣根，民眾在拍照打卡時務必注意自身安全，也籲請共同愛護環境，勿踐踏花草或破壞藝術裝置。

副市長民政局代理局長姜淋煌推薦到訪遊客可規劃「曾文區一日遊」，走訪周邊官田區八田與一紀念園區、官田水雉園區、葫蘆埤自然公園；柳營區德元埤荷蘭村、劉啟祥美術紀念館、太康綠色隧道及下營區彩繪村、下營上帝廟、海墘本家農創休閒園區等景點，感受臺南鄉間獨特魅力，保證滿載而歸。

六甲區長陳啟榮指出，迎接馬年，今年落羽松季設置許多可愛的裝置藝術，包括六甲吉祥物、二監花燈、「巷仔Niau」等公仔，周邊場地也種植各式花海，花朵和火紅落羽松在陽光下相互輝映，絕對讓造訪民眾留下最美的回憶；為增加活動趣味，今年也特別製作五款融合政令宣導元素與六甲區吉祥物的「隱藏版限量宣導品」，將在活動現場限量發送，有趣、實用且環保，另還有音樂、舞蹈、街頭藝人互動秀及在地農特產、文創商品、特色美景、多元化生態景觀，歡迎民眾來賞落羽松、賞花海，感受六甲純樸城鄉氣息。