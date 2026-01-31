六甲落羽松季開幕 展演市集吸客

六甲區落羽松季開幕，遊客到場感受氣氛。（六甲區公所提供）

記者黃文記∕六甲報導

「羽落季節稻六甲˙松鶴逗陣遊曾文」活動三十一日在六甲區菁埔埤落羽松森林登場，結合在地團隊表演、童趣演出、街頭藝人與豐富的展售、宣導攤位，現場人潮絡繹不絕，氣氛熱鬧。

開場表演由「赤山表演藝術坊」擔綱，緊接著小圓圓幼兒園西瓜班與櫻桃班的小朋友們以粉妝可愛造型登場，萌翻全場；林鳳社區千歲團則帶來活力四射的敲敲打打音樂演出，展現長者的熱情與朝氣；六甲國小國樂團以專業的演奏實力，為現場增添優雅氣息。最後由街頭藝人互動秀與民眾近距離互動，讓大家度過歡樂時光。

現場也設置了多元特色攤位，包括在地商圈特產、在地美食以及曾文區農特產展售，讓遊客不僅觀看美景，更能品嘗到最道地的美食。

六甲區長陳啟榮表示，除了延續落羽松季風采，周邊布置許多裝置藝術，具代表性的六甲特色公仔與花海，超人氣的「巷仔Niau」、台南第二監獄創作的馬年花燈陸續進駐，增添春節喜氣。