六甲落羽松換新裝！金黃紅葉與花海一起美翻冬日

冷氣團接踵而至，各地氣溫逐漸降至十幾度，六甲落羽松林逐漸換上冬日新裝。林間落羽松從翠綠慢慢轉為金黃，再染上鮮紅，層次分明，像是自然畫筆細心渲染的油彩，色彩繽紛，令人目不轉睛。公所吉祥物小鹿哥、小鹿妹與火鶴妹也已提前駐守落羽松園區，熱情迎接全國旅客，一同沉浸在秋末冬初的浪漫景致中。

六甲區長陳啟榮表示，今年區公所精心規劃四公頃花海，包含紅蕎麥、波斯菊與太陽麻，為冬季的落羽松林增添更多繽紛色彩。首波紅蕎麥已盛開，嬌豔的桃紅色花朵相當討喜，其花語象徵「想一生守護的對象」，彷彿在冬日裡傳達細膩而堅韌、樸實的愛意，與落羽松林的靜謐與優雅相得益彰。菁埔埤旁的第二波波斯菊也正熱烈綻放，大片紅色花海與翠綠落羽松形成鮮明對比，畫面協調而亮眼；在湛藍的天空與點綴的白雲襯托下，彷彿一幅幅生動的明信片，讓每位來訪的旅客都能留下難忘的冬日景致。

陳啓榮區長指出，2026年六甲落羽松季將於31日盛大開幕，林鳳社區小農已在現場提供服務，並準備六甲美食地圖供遊客索取，方便遊客邊欣賞落羽松變色、邊品味在地美食。無論是親子同遊、朋友出遊，還是想拍下冬日限定的浪漫景色，六甲落羽松林都是最佳去處。陳啟榮區長也特別提醒，旅客可趁著落羽松葉色最豐富的時候提前造訪，感受林間清新空氣與冬日暖陽交織出的悠閒與浪漫。

