六甲落羽松旁農田供水灌溉 天空之鏡絕美倒影驚艷登場

六甲落羽松林旁農田一期稻作供水灌溉，天空之鏡絕美倒影驚艷登場，歡迎把握機會來欣賞季節限定美景。（記者李嘉祥攝）

▲六甲落羽松林旁農田一期稻作供水灌溉，天空之鏡絕美倒影驚艷登場，歡迎把握機會來欣賞季節限定美景。（記者李嘉祥攝）

時序進入大寒節氣，近日冷氣團持續南下，臺南市六甲區的落羽松顏色已全面進入黃、綠、紅相間的絕美漸層期；最令遊客期待的「倒影」美景，隨著鄰近農田一期稻作供水灌溉，天然的「天空之鏡」逐漸顯現，將落羽松繽紛色彩完美復刻於水面，是季節限定美景，市長黃偉哲歡迎喜歡拍照朋友把握機會來取景。

臺南市黃偉哲市長指出，除了落羽松森林本身的漸層色彩，六甲區公所今年在林區周邊廣植波斯菊與紅蕎麥現正盛開中，鮮豔的花海與綠黃紅繽紛的落羽松相互輝映，吸引大量網美與攝影愛好者前來拍照打卡，目前最後一波太陽麻金黃色花海即將盛開，「2026六甲落羽松季」活動也將於1月31日正式登場，歡迎來六甲看落羽松美景與品嚐在地小吃。

廣告 廣告

六甲區長陳啟榮指出，落羽松林位於菁埔埤國家級濕地旁，自然生態資源豐富，蓄水農田形成天然的「天空之鏡」是第一期稻作烏山頭水庫放水灌溉才有的專屬美景，此時平靜水面如鏡，不僅能拍出落羽松林層疊的對稱美，搭配臺南冬季清澈的藍天白雲，景色如詩如畫令人驚豔，推薦遊客把握農田蓄水準備插秧黃金時段來取景。

陳啟榮區長強調，配合「羽落季節稻六甲－松鶴逗陣遊曾文」系列活動登場，區公所也推出在地特色小吃與文創市集，邀請民眾在春節連假期間來場充滿詩意的六甲冬日小旅行，深入體驗六甲自然景物之美。