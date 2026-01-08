六甲落羽松萬紫千紅迎賓

六甲落羽松、紅蕎麥與波斯菊嫣紅花海正盛開，吉祥物招手迎賓。 （六甲區公所提供）

記者黃文記∕六甲報導

最近小寒節氣到來，這幾天氣溫降至十幾度左右，六甲落羽松林逐漸變色，有綠、黃、紅色三種層次呈現繽紛色彩。六甲區公所吉祥物小鹿哥、小鹿妹與火鶴妹已提前在落羽松園區駐守，歡迎旅客來到六甲賞花。

市府表示，今年六甲公所種植花海總共四公頃，有紅蕎麥、波斯菊與太陽麻。日前第一波紅蕎麥已盛開，桃紅色的嬌美花朵相當討喜；其花語與「想一生守護的對象」有關，象徵著細小平凡卻又堅韌、樸實的愛戀，在冬日盛開，形成唯美花海更顯優雅浪漫。

另外，菁埔埤旁農田第二波斯菊目前也盛開，整片紅色花海與翠綠落羽松形成色彩斑斕，相當協調與搭配，再加上湛藍天空與雪白雲朵，形成一張張美麗的明信片風景。

六甲區長陳啟榮表示，今年六甲落羽松季預計一月三十一日盛大開幕，目前林鳳社區小農已在現場服務來參觀的全國旅客，並提供六甲美食地圖供遊客索取，想要觀賞落羽松變色的繽紛之美與欣賞花海的民眾，歡迎提前來六甲旅遊喔！