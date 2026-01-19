六甲落羽松變色 羽落季節迎賓登場

六甲落羽松季即將登場，今年有兩座「巷仔Niau」現身林間，為遊客招財送好運。（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊/六甲報導

隨著氣溫漸寒，六甲落羽松更顯美艷。由六甲區公所承辦的「二０二六落羽松—羽落季節稻六甲，松鶴逗陣遊曾文」活動，將於一月三十一日正式開幕，十九日先有二座超人氣吉祥物「巷仔Niau」落腳林間，為遊客招財送好運。

連續幾波冷氣團，讓六甲區的落羽松感受天氣驟降逐漸變色，由綠轉橘變黃褐色，展現不同風貌，配合落羽松季登場，六甲區公所也在周邊栽種波斯菊、紅蕎麥等各色草花，與落羽松相輝映，吸引遊客前來賞花拍照。

六甲區長陳啓榮表示，去年落羽松季超過十五萬人次到訪，迎接即將到來的賞林季，十九日先有二座可愛萌喵「巷仔Niau」進場，其中一座五公尺、另一座三點五公尺高，一大一小的身影與火紅的落羽松交織的美景，象徵雙喜臨門寓意，吸引遊客目光爭相拍照。

氣溫驟降，六甲落羽松換新衣，隨著ㄧ旁稻田進入灌溉階段，倒影映入田間，更顯不同風貌。（記者盧萍珊攝）

陳啓榮指出，來到六甲除欣賞落羽松不同美景，另六甲農產多元而豐富，包括遠近馳名的越光米、火鶴花、蜂蜜、草菇及台灣鯛，串聯官田水雉園區、八田與一紀念園區、下營上帝廟、柳營德元埤荷蘭村與新營天鵝湖等景點，打造專屬的北台南春節輕旅行。