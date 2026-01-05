六甲落羽松變色 賞景人潮湧現
記者盧萍珊/六甲報導
元旦過後連續的冷氣團報到，六甲區台一線旁的落羽松林帶湧入大批遊客，爭相目睹轉變成橘、黃、紅色的落羽松。六甲區長陳啓榮表示，目前約有二到三成的落羽松換新色，今年落羽松季將在三十一日登場，配合賞林花田的波斯菊、紅蕎麥現正盛開，歡迎欣賞美景。
六甲區台一線省道旁的落羽松林帶，近幾年已成為家喻戶曉的知名秘境景點，落羽松一年四季各有不同的面貌，夏季時呈現一片翠綠，入冬後葉片就會隨著溫度轉變為橘紅，隨著今年元旦過後接連的冷氣團來襲，落羽松林約二到三成陸續轉為橘、黃、紅色。
陳啓榮指出，從去年十二月開始就有遊客前來賞落羽松，當時因為台南氣溫偏高，落羽松變色不多，不過隨著元旦這波冷空氣南下，紛由綠轉橘、黃色，上週的週休連假粗估已有上千人次到訪。
為了搭配落羽松浪漫美景，六甲區公所今年特別營造週邊花海景觀，面積二公頃種有波斯菊、紅蕎麥等各色花草，與落羽松林相互輝映。現正是花海盛開季節，吸引遊客前來賞花、拍照。
陳啓榮說，六甲落羽松季將在一月三十一日正式登場，配合農曆馬年生肖，現場將設有應景的馬年花燈、六甲吉祥物公仔、深受遊客青睞的「巷仔Niau」等，到訪遊客也可到旁邊的菁埔埤，感受國家級濕地魅力，沿環埤步道漫步欣賞繽紛的落羽松森林美景及色彩鮮豔的林鳳營陸橋。
其他人也在看
獨家／最暖公車站！可邊泡湯邊等車 遊客瘋朝聖
獨家／最暖公車站！可邊泡湯邊等車 遊客瘋朝聖EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 5
關西機場航班大亂！遺失1物 返台班機取消
[NOWnews今日新聞]有網友在社群平台Threads上發文表示，他4日要從日本關西機場搭乘捷星航空返台時，原在登機門等待，卻聽到機場廣播班機延誤，原因是遺失一把美工刀，最後除了等了3小時航班仍被取...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 發起對話
日本關西機場傳出「美工刀遺失」全場重新安檢 航班大亂
昨（4）天深夜不少旅客在日本關西機場碰上航班異動，機場內大排長龍，有旅客說登機前廣播告知班機延誤，苦等了3個多小時後直接被取消航班！而這回的突發狀況，傳出是關西機場管制區內的店舖的「美工刀」不見了，要台視新聞網 ・ 3 小時前 ・ 5
免稅店美工刀失蹤？關西機場深夜全員出關重檢 「旅客崩潰」捷星航空替代方案曝
日本關西國際機場昨（4日）深夜發生突發狀況，多班航班出現異動，包含台灣旅客在內的大量乘客被迫滯留機場。根據現場旅客轉述，疑似因管制區內有美工刀下落不明，機場臨時要求所有旅客重新出關、再次接受安檢，部分航班最終直接取消，引發旅客疲憊與無奈。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 26
這15城市或國家 讓女性獨旅者輕鬆安全上路
獨自旅行或許是令人生畏的體驗，但旅遊與休閒（Travel+Leisure）網站撰稿人曼塞爾（Lydia Mansel）卻...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 5
關西機場「美工刀遺失」 全場重新安檢 旅客苦等還遭取消航班
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導日本關西機場於昨（4）日深夜傳出管制區店鋪遺失美工刀，基於飛安考量，機場要求所有已通關旅客退回重新接受安檢。現場...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
賞楓來新北！汐止拱北殿、三峽滿月圓國家森林遊樂區楓葉悄「換妝」
正值入冬之際，新北市觀光旅遊局臉書粉專「新北旅客」推薦2處賞楓景點，包括三峽區的滿月圓國家森林遊樂區，以及汐止區的汐止拱北殿，2處楓葉正在轉色中，邀請民眾前往感受楓葉「換妝」的魅力。滿月圓國家森林遊樂區位在三峽區有木里174-1號，有豐富的森林生態，步道兩旁的楓香、槭樹在冬季換上紅妝，結合瀑布景觀，自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
東京一日遊景點推薦！玩淺草寺、晴空塔必看亮點必吃美食排一天剛剛好
東京,日本旅行,淺草寺,今戶神社,東京晴空塔,今半,美食,一日遊,攻略,墨刻圖書,旅遊書,BT21 想在東京安排一趟節奏剛剛好的散步行程嗎？淺草寺與晴空塔一向是旅客心中的黃金路線，傳統與現代的氛圍在這裡完美交織：一邊是充滿江戶風情的雷門、仲見世商店街與御守祈福文化；另一邊則是象徵東京天際線、夜景震撼度滿分的晴空塔。兩個景點距離不遠、交通又方便，非常適合排成「東京一日遊」的經典組合。無論你是第一次到東京、或想重溫東京意象，都能在些景點與美食、必看亮典裡頭走出一天精彩的行程！景點+ ・ 45 分鐘前 ・ 11
〈中華旅遊〉武陵櫻花季3日遊 春節限定
記者林怡孜∕台南報導 一年一度的武陵櫻花季即將登場，中華旅行社特別推出武陵櫻花季三日…中華日報 ・ 20 小時前 ・ 4
寒假赴日旅遊團成長 觀光署函文提醒避開熊害威脅區域
日本2025年熊害嚴重，交通部觀光署上週發函，提醒帶團赴日的旅行業者落實熊害資訊行前告知及領隊教育。業者表示，多數團客行程不會進到深山，人煙熱鬧之處熊隻也不會靠近，不過安全第一，會持續注意當地政府公告，並遵循觀光署提醒辦理；熊害並未影響赴日旅遊意願，寒假及春節受惠於長假等因素，業績成長1至2成。自由時報 ・ 1 天前 ・ 3
紅葉滿山 苗栗馬那邦山賞楓正是時候
素有北馬南奧的全台賞楓美譽的苗栗大湖馬那邦山是全台名聞遐邇的賞楓景點，目前馬那邦山的楓紅正在盛開，滿山紅葉非常經點迷人，前往馬那邦山賞楓正是時候。前往苗栗縣大湖鄉馬那邦山賞楓平易近人的交通便捷，從苗栗交流道下走台七十二線快速公路直達草莓盛產地大湖鄉後再沿台十三線南下到一三五點五公里處改走苗五十五線及苗五十五之一線就可直上馬那邦山。在海拔八百公尺處錦雲山莊莊主徐錦榮會接待嚮導，電話：0933571588。附近可以觀賞到美艷的楓紅，不用步行登山很方便的觀賞最鮮豔的楓紅，回程可到草莓觀光果園品嘗鮮艷的草莓，是很理想的一日遊，歡迎全國各的鄉親與遊客前往賞楓踏青採草莓。 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 6
中市步道觀光是亮點 江啟臣宣布打造「世界級步道聚落」
江啟臣，凍蒜！江啟臣，凍蒜！宣布參選台中市長的立法院副院長江啟臣，今天到大坑9號宣布將打造台中市為「世界級步道聚落」，成為國內外旅客來台首選，許多里長、議員參選人也都到場，台中市大坑風景區觀光協會成員則當場送上菜頭及粽子，預祝大家高票當選。自由時報 ・ 1 天前 ・ 7
日本深度體驗！太宰府夜間參拜、平安神宮私人早餐，這次真的住進歷史裡
NIPPONIA 福岡｜HOTEL CULTIA 太宰府每年迎來千萬參拜者的太宰府天滿宮，夜幕降臨後重回寂靜。此刻，專屬於 NIPPONIA 住客的夜間正式參拜悄然展開，在神職引領下披上小忌衣，步入無人的宮內，於御本殿前點燈祈禱、聆聽神職講述天滿宮的歷史。那份幽光與鈴音，是只屬於你的神...styletc ・ 2 天前 ・ 4
從飯店走到雪場僅4分鐘！北海道Nozo Hotel用課程、交通與空間美學搶下雪季商機
隨著冬季旅遊旺季正式啟動，日本北海道再度成為全球滑雪愛好者關注的焦點。據統計，台灣赴日滑雪旅客在2024年成長達1.6倍，而擁有「日本最乾燥、最輕盈粉雪」之稱的富良野，更是許多滑雪客心中的夢幻雪場。看準這波雪季熱潮，於2023年底開幕的「Nozo Hotel」，憑藉緊鄰雪場的地理優勢，以及專為國際旅客量身打造的軟硬體規劃，成為今年冬天台灣旅客詢問度最高的新開幕飯店之一。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 5
雲霧繚繞！ 遊客搭「蹦蹦車」賞濃霧仙境.看霧淞美景
強烈大陸冷氣團來襲，宜蘭太平山感受到寒意，氣溫掉到零下，滿山都結滿霧淞，映入眼簾盡是銀白，不少民眾前往，期待能碰上下雪，還有民眾特別帶春聯來拍照，留下2026年的第一張賀卡圖；而中午過後陽光露臉，氣溫...華視 ・ 1 天前 ・ 2
釜山一日遊景點推薦！玩南浦影島、白淺灘文化村、購物逛街看海文青小旅行
釜山,影島,南浦洞,龍頭山,大邱,影島,白淺村,攻略,一日遊,樂天百貨,墨刻圖書,旅遊書,BT21 如果你是第一次走進釜山，卻又不想把行程排得太滿，那麼以「南浦洞＋影島」為主軸的一日遊，會是一條剛剛好的路線。這裡同時擁有市中心的熱鬧街區、歷史悠久的地標公園、面向大海的文化聚落，以及讓人可以慢下腳步、靜靜看海的散步路線。從上午一路走到傍晚，既能感受釜山的城市節奏，也能體會它貼近海洋的一面。這趟旅程不需要舟車勞頓，只要搭地鐵、公車，就能輕鬆串起景點，是非常適合自由行旅客安排的一日小旅行。景點+ ・ 1 小時前 ・ 14
首爾一日遊景點推薦！玩東大門、散步清溪川、逛街大買、造訪設計廣場、吃米其林玩一天
首爾,東大門,ddp,設計廣場,豬肉湯飯,陳玉華一隻雞,新羅飯店,攻略,一日遊,樂天百貨,墨刻圖書,旅遊書 首爾一日遊攻略！BT21陪你玩東大門 散步清溪川逛街大買造訪設計廣場吃米其林 到首爾玩如果要安排一天能感受到傳統與現代、吃日常平價美食也能大啖米其林，購物採買大過癮，還能漫步首爾知名的人工河川清溪川，在到首爾高檔五星酒店吃星級美食，那麼就到東大門遊逛一天吧！尤其推薦第一次到首爾的人把這一天的行程那入旅程中!景點+ ・ 1 小時前 ・ 11
【2026飯店推薦】搶佔春節、寒假最後房源！8家星級飯店優惠直降5.3折起、平日一泊一食最低6381元起｜揪愛Mei推好物
寒假、新春連假 (2/14-2/21) 即將到來，想住得好又不想傷荷包？「揪愛Mei」幫你整理好了！旅遊預訂平台 Klook、kkday 、agoda、Booking和 Trip.com 陸續推出精彩的住房專案與獨家行程。其中，精選全台8家高人氣的星級旅宿，無論是飽覽海天一色的壯闊、投入山林芬多精的懷抱，或是在氤氳繚繞的溫泉中全然放鬆，每一處都承載著想讓人好好被愛的溫柔心意。別怕這份極致奢寵高不可攀，「揪愛Mei」更為大家找到甜甜價，最低5.3折起就能入住！Yahoo夯好物 ・ 8 個月前 ・ 15
2026年加州4大旅行趨勢 尋找你的「意義假期」
新年伊始，隨之而來的是12個月的全新冒險之旅及待預訂的假期，加州有哪些地方可以探索自然奇觀、尋找寧靜、體驗永續旅行或開啟...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 3
三層崎花海將登場！兩公園串聯打造更大更美賞花路線
2026三層崎花海將於115年2月11 日（星期三）在北投社三層崎公園正式登場，...TCnews慈善新聞網 ・ 1 天前 ・ 1