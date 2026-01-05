六甲落羽松變色 賞景人潮湧現

六甲落羽松換新色，吸引遊客到訪，賞美景。（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊/六甲報導

元旦過後連續的冷氣團報到，六甲區台一線旁的落羽松林帶湧入大批遊客，爭相目睹轉變成橘、黃、紅色的落羽松。六甲區長陳啓榮表示，目前約有二到三成的落羽松換新色，今年落羽松季將在三十一日登場，配合賞林花田的波斯菊、紅蕎麥現正盛開，歡迎欣賞美景。

六甲區台一線省道旁的落羽松林帶，近幾年已成為家喻戶曉的知名秘境景點，落羽松一年四季各有不同的面貌，夏季時呈現一片翠綠，入冬後葉片就會隨著溫度轉變為橘紅，隨著今年元旦過後接連的冷氣團來襲，落羽松林約二到三成陸續轉為橘、黃、紅色。

廣告 廣告

陳啓榮指出，從去年十二月開始就有遊客前來賞落羽松，當時因為台南氣溫偏高，落羽松變色不多，不過隨著元旦這波冷空氣南下，紛由綠轉橘、黃色，上週的週休連假粗估已有上千人次到訪。

六甲區公所在落羽松林旁營造花海，現正是波斯菊盛開季節，風景如畫。（記者盧萍珊攝）

為了搭配落羽松浪漫美景，六甲區公所今年特別營造週邊花海景觀，面積二公頃種有波斯菊、紅蕎麥等各色花草，與落羽松林相互輝映。現正是花海盛開季節，吸引遊客前來賞花、拍照。

陳啓榮說，六甲落羽松季將在一月三十一日正式登場，配合農曆馬年生肖，現場將設有應景的馬年花燈、六甲吉祥物公仔、深受遊客青睞的「巷仔Niau」等，到訪遊客也可到旁邊的菁埔埤，感受國家級濕地魅力，沿環埤步道漫步欣賞繽紛的落羽松森林美景及色彩鮮豔的林鳳營陸橋。