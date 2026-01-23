六甲落羽松、粉紅花田 絕美

六甲落羽松開始美了，更與鄰近花海相映照。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕六甲報導

當夕陽西下，落羽松遇見粉紅花海，可說是絕美的風光。六甲區台一線旁的落羽松已逐漸轉色，一旁的水稻田和波斯菊花海也一一呈現最自然的色彩，吸引著路過的人車忍不住駐足停留，成了台一線最美的風景線上。

台一線超夢幻的季節限定景點六甲落羽松已於十七日揭幕，這景點也是近幾年來入冬後最受歡迎也最親近的熱門景點，車一停就擁有無敵的落羽松美景，尤其色彩在朝陽落日下各有風光，還可美到春天過後。如今日日路過的車流總會在落羽松林停留一會，看看變色中的落羽松林，也看看正展顏的五顏六色花海，還可看到翠綠無比的稻田，搭配著落羽松林，確實美麗無比。

除了落羽松，在落羽松林旁邊還有波斯菊、油菜花田等，預計到農曆年後都還可欣賞得到。尤其今年寒流一波波，六甲落羽松可說是秋冬必追的美景，如今又搭配各種花田，且花海面積近達三公頃，壯觀又好拍，走訪台一線一定要下馬觀賞難得的季節美景。