六甲落羽松 黃綠紅漸層色迎賓

一波波冷鋒過境後，台南市台1線省道旁的林鳳營菁埔埤「六甲落羽松」樹林紅了3成，現有綠、黃、紅3種漸層色調共存，假日已出現搶先一睹落羽松美景的遊覽車潮，林鳳營社區志工元旦進駐，第8屆落羽松季於31日舉辦，預計農曆年前後將是最紅時刻。

六甲落羽松占地2.24公頃，被稱為南台灣最大的落羽松祕境，為林鳳營牧場種植，10年前爆紅成為熱門景點。每年1月中旬樹林轉紅，就出現大量遊客，估計平均每年約可吸引15萬人次遊客，3年前因氣候因素，樹林一片大紅，該年約有30萬人次湧入。

今年落羽松樹林初紅3成，整片林相由綠、黃、紅3色相間，更添層次感，1月中旬每逢假日，已有遊客包車前來，一次湧入10多台遊覽車爭睹丰采。

為促進觀光，六甲公所8年前舉辦落羽松季，在樹林旁種植各式花田點綴風景，今年以2.5公頃的波斯菊為主，搭配0.5公頃的紅蕎麥，供遊客拍照流連。

六甲落羽松每年通常在228連假期間樹葉紅透，今年預估在農曆年前後是最紅時刻。為加強該區的環境清潔管理，社區志工自元旦起進駐，現場提供貨櫃廁所，假日有農特產品市集。

落羽松季今年將引進2隻「巷仔niau」裝置藝術供拍照，台南第2監獄提供收容人製作的1座馬年吉祥娃娃，配合4公頃花海、整片樹林羽埤塘水面倒影，豐富遊客冬日賞景素材。

區長陳啟榮表示，可串聯林鳳營牧場、德元埤度假村與烏山頭水庫等景點，作為一日遊程。