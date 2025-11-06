六甲越光米贈防疫團隊寓意病源清光光 區公所贈送文創品行銷在地農特產品

非洲豬瘟災害應變中心防疫指揮官杜文珍贈防疫團隊六甲越光米，寓意病源清光光，區公所也贈送文創品行銷在地農特產品。（記者李嘉祥翻攝）

台灣防制非洲豬瘟以成，中央災害應變中心宣布6日中午起全台活豬禁運解禁，批發、屠宰、屠體運輸將於7日起解禁。前進應變所指揮官農業部次長杜文珍特採購臺南六甲區農會推出的臺南16號越光米贈送給臺中市政府，以「越光米」意欲將所有非洲豬瘟病源清光光，也請全國民眾支持所有豬農及動物防疫人員。

杜文珍次長表示，目前只是完成階段性任務，臺灣重新向世界動物衛生組織申請拿回非洲豬瘟非疫國，才是任務結束。

為感謝杜文珍指揮官所率領的防疫團隊採購臺南六甲越光米，六甲區長陳啟榮特地贈送六甲區公所歷年產出的明信片，小鏡子，環保袋與文創紙袋等系列文創商品給防疫團隊，除感謝團隊辛勞為國人守住疫情，也一併行銷臺南農特產品。

黃偉哲市長感謝杜文珍指揮官協助行銷臺南六甲越光米，也肯定六甲區公所開發文創商品，以此來行銷臺南農特產品，讓臺南農產品牌發光發熱。

陳啟榮區長也預告明年六甲落羽松季即將開始，歡迎全國鄉親一起來臺南六甲旅遊，尤其是臺南的農特產品非常美味可口，可以多採購讓親朋好友品嚐。