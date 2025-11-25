六甲農會四健會以二大主題參賽獲佳績。(六甲農會提供)

記者盧萍珊/六甲報導

六甲區農會四健會結合六甲國小學童，以「菇遊六甲」在南市四健會作業組比賽中勇奪冠軍，後又在全國賽榮獲幼初級B組二等獎。另一「火鶴呼賀」奪得全國賽中高級B組二等獎。

四健會指導員劉雲萍說，「菇遊六甲」以六甲國小的張又玄、陳芸珮、溫采穎、洪晏晨，在六甲國小老師林永暖協助指導，並與青農林仁傑合作，以六甲農業特色為核心，從菇類栽培、加工、食農體驗到地方創生，完整展現青年對土地的理解與再詮釋。

六甲區農會總幹事張明文表示，「火鶴呼賀」作業組以火鶴花為主軸，結合花卉栽培知識、美感體驗以及環境教育，由六甲區農會四健會會員林劭奕、蔡旻諺、陳松甫、余丞傑、蘇祥偉，與青農張翔喻合作，將「呼賀六甲」的主題精神注入展區，獲得好評。

六甲區長陳啓榮指出，農會的四健會以兩大主題參賽，不論是「菇遊六甲」的食農扎根，或「火鶴呼賀」的花卉創意，都展現農村青年將傳統農業轉化為故事、教育與行動的能力。