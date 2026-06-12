六甲「區長獎」加碼送好禮，畢業生帶著《鳥語花香》祝福勇敢追夢

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六甲區長陳啓榮加碼送國中小「區長獎」畢業生，剛發表的《鳥語花香詩畫專書與明信片，扎根藝文與生態保育觀念。（記者盧萍珊攝）

（另開新視窗）

記者盧萍珊／六甲報導

驪歌響起，六甲區公所加碼送出有濃濃在地味的《鳥語花香》詩畫專書與鳥禽文創明信片，這份專屬賀禮由轄內的國中、小學「區長獎」畢業生獲得。區長陳啓榮表示，送出專書希望藝文與生態保育觀念深植學子心中。

陳啓榮指出，教育是地方發展的根本，而藝文則是推動在地認同的無聲力量。區公所日前剛發表《鳥語花香》專書，這本由六甲區公所團隊共同編輯文創而成，精選公所司機兼素人畫家林志強的鳥禽畫作，佐以陳啓榮題詩，並有書法家軻三為專書題字，展現高度的「詩畫合一」美學。另隨書附贈的文青風精美明信片，更方便學子們寄送給遠方的親友，將六甲的生態亮點影像化，行銷到全台甚至國際間。

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《鳥語花香》專書及明信片送給六甲國中、六甲國小，林鳳國小與嘉南國小共四校、十七位區長獎畢業生。有別於以往區長獎多數為名人傳記或是勵志書籍，有家鄉味的專書更貼近學子生活，包括平常在校園、落羽松林區或埤塘周邊現蹤的鳥類，非常有收藏價值。

收到這份特別禮的畢業生，立即翻閱書中內容，發現書中不少鳥禽以往都沒見過，收到集結家鄉美麗鳥禽的專書時，直呼好棒。

陳啓榮強調，未來將持續推動地方文創與生態教育的結合，透過多元的管道讓民眾及學子走讀在地，祝賀畢業生帶著《鳥語花香》的祝福，勇敢追逐夢想。