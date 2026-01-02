六福村大怒神首度「變臉」啟動彩繪 今年暑假再次重磅回歸

六福村徵選彩繪大怒神的變臉創意設計，屆時將於暑假以全新面貌，重磅回歸。（六福村提供）

記者彭新茹／新竹報導

陪伴台灣民眾近三十年的經典遊樂設施，即將迎來歷史性轉變。六福村主題遊樂園宣布正式啟動「大怒神變臉－創意彩繪設計大賽」，為園區最具代表性的自由落體設施展開前所未有的外觀重塑計畫。

六福村表示，這座自啟用以來從未重新彩繪的大型設施，近日即將啟動耗資千萬的彩繪工程，全新樣貌的大怒神，將於二０二六年暑假以全新面貌震撼登場。?

大怒神不僅是六福村的招牌設施，更是台灣遊樂園文化的重要象徵。一九九八?年，高達十七層樓的自由落體遊樂設施「大怒神」正式登場，讓遊客在瞬間感受地球引力帶來的極限震撼。作為國內指標性的自由落體設施，其高聳結構與瞬間失重的極限體驗，陪伴無數民眾完成人生中「第一次挑戰勇氣」的時刻。

六福村指出，多年來，「像搭大怒神一樣」甚至成為日常語言中形容劇烈起伏的代名詞，足見其早已超越單一設施，成為台灣集體記憶的一部分。正因大怒神在台灣遊樂史上的獨特地位，此次重新彩繪不只是視覺更新，更象徵對經典的致敬與延續，希望讓不同世代的遊客，都能在熟悉的尖叫聲中，看見全新的時代印記。

本次大怒神重新上色工程，被視為近年園區內施工難度最高的專案之一，由於設施結構龐大且高度驚人，施工過程須仰賴專業高空作業團隊，並全面配合遊樂設施安全規範進行規劃。整體工程包含特殊耐候塗料、結構評估、施工防護與反覆測試，投入經費高達數千萬元。

為讓這次「變臉」更具參與感與時代意義，六福村特別在工程正式施作前，推出「大怒神變臉彩繪設計大賽」，優勝作品將作為實際彩繪的重要參考，並由專業團隊依施工與安全需求進行調整與實作，屆時不僅外觀煥然一新，更將搭配升級燈光與夜間秀，延續傳奇地位，預計暑假重磅回歸。