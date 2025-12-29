六福村宣布「禁帶外食」被罵翻！園方急改政策滅火

生活中心／李明融報導

遊樂園六福村日前突發公告禁止遊客「攜帶外食、露營手拉車、平板手推車、行李箱、多功能收納車等入園」，消息一出立刻引發大批家長不滿，認為限制太多非常不便民，紛紛揚言不會再去。由於抗議聲浪越演越烈，六福村今（29日）發出緊急公告，調整以「檢查」代替「禁止」，希望大家玩得安全、玩得開心。

六福村突宣布「禁外食、露營車」遭罵翻！網集體揚言「不去了」園方急轉彎滅火

六福村28日發布公告表示，將禁止攜帶外食、推車立刻引發大批民眾不滿。（圖／翻攝自臉書 六福村主題遊樂園）六福村28日發布公告表示，為了園內動線順暢、公共衛生及食品安全，宣布園區即日起實施2大新規，包括「露營手拉車、平板手推車、行李箱、多功能收納車，禁止開放入園。惟因工作需求，確有必要者得於事前提出申請，並經樂園現場或相關單位審核同意後，方可依規定入園。一般嬰兒推車不受影響，可正常入園使用」以及「為維護公共衛生與食品安全，不開放攜帶外食。以下項目不在此限：嬰幼兒食品、飲用水、因醫療或特殊需求所需之飲食。園區皆有提供餐飲服務」。

六福村突宣布「禁外食、露營車」遭罵翻！網集體揚言「不去了」園方急轉彎滅火

為平息爭議，六福村不到一天政策急轉彎。（圖／翻攝自臉書 六福村主題遊樂園）

公告發布後，官網與社群平台立刻遭網友灌爆。不少家長痛批「帶小孩東西一堆，不給拉車難道要全家當馱獸？」、「遊樂園餐點貴又難吃，還不給帶外食太過分」、「又多一個不去的理由」，認為園方政策違背「親子友善」的宗旨，紛紛揚言退票或抵制。眼見抗議聲浪越演越烈，六福村今日緊急發布更新公告，宣布調整管理策略。園方表示，為回應遊客需求與提升遊園體驗，即日起將以「入園檢查」代替「禁止攜帶」。遊客未來仍可攜帶露營手拉車及多功能收納車入園，但進入園區時需配合工作人員進行安全檢查。同時，園方也柔性勸導，提醒使用推車時應留意周遭環境，避免佔用公共空間或妨礙他人動線，希望能透過增加管理彈性，在維護遊園品質與旅客便利性之間取得平衡，挽回消費者的心。

