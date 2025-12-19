六福村推耶誕節限定優惠 全套變裝免費入園、戴耶誕帽有優惠
記者彭新茹／新竹報導
六福村主題遊樂園於耶誕節檔期推出超有感變裝優惠，邀請民眾用最有儀式感的方式迎接耶誕佳節，廿五日至廿八日，推出兩大耶誕限定專案「耶誕節快樂」與「耶誕響叮噹」。活動期間，只要全套變裝成耶誕老公公或耶誕老婆婆，即可享有免費入園，而頭戴耶誕帽入園的遊客，也能以優惠價入園，讓節慶造型成為入園最吸睛的通行證。
六福村表示，延續墓碑鎮熱潮，六福村主題遊樂園自推出話題滿滿的「黑色耶誕」慶典，以暗黑奇幻風格打造顛覆想像的耶誕體驗，結合園區內眾多遊樂設施、十二米絢麗夜光霓虹耶誕樹、與耶誕壞公公坎卜斯限定表演，吸引許多年輕族群與親子旅客目光。活動熱潮將一路延續至?十二月卅一日，並以年度跨年重頭戲「六福跨年YA！派對?High 翻樂園夜」畫下最?High 的句點，陪伴遊客倒數迎接二０二六年。
今年的跨年夜，六福村特別規劃精彩的舞台演出與跨年倒數，邀請影歌雙棲女神國民姊姊「曾沛慈」現場熱唱，更將施放長達五分鐘的跨年煙火秀，在璀璨煙火點亮夜空的瞬間，為新的一年帶來滿滿祝福。
為了讓遊客能更輕鬆參與跨年活動，六福旅遊集團特別於十二月卅一日當天加開往返台北至六福村的接駁專車，配合「六福跨年YA！派對High翻樂園夜」活動時程，從早上一路服務至跨年後凌晨，提供多個班次往返，降低交通負擔，讓民眾安心盡情狂歡。實際抵達時間將依當日交通狀況彈性調整。
