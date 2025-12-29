六福村推「禁推車、手拉車」家長哀嚎…不到24小時急轉彎：檢查代替禁止

記者羅欣怡／新竹報導

1219北捷無差別攻擊，喚起公共場所的安全意識。新竹六福村主題遊樂園昨（28日）在臉書公布新的入園規範，「禁止」遊客攜帶「露營手拉車」及「多功能收納車」入園，公告一出引起極大反彈，抱怨聲音湧入粉專和客服專線，揚言。園方緊急檢討後，今早更新公告，調整為「以檢查代替禁止」，希望提供遊客更便利的遊園體驗。

由於接下來就是六福村大型的跨年活動，園區在28日閉園後，立刻在臉書粉專發布新的規範，指出為了守護每遊客的安全並考量園內動線順暢、公共衛生及食品安全，「不開放」露營手拉車、平板手推車、行李箱、多功能收納車入園，一般嬰兒推車不受影響，可正常入園使用，若有工作需或是必要性得使用推車類，得先向園區申請；另外，除嬰幼兒食品、飲用水、因醫療或特殊需求所需的飲食，「不開放攜帶外食」。

六福村28日閉園後公布新規範，引發反彈。（圖／翻攝畫面）

新政策公布後，立刻引起網友反彈，抱怨聲浪比贊同的人還多，一波又一波透過粉專留言和Google評論回傳，「我們絕對支持安全查驗！但危險的是「內容物」而非「推車」，有心人士用大型後背包也能夾帶違禁品。六福村是帶給孩子歡笑的地方，希望能保留這份體貼。」「不能帶手拉車、收納車，非常不友善吧」。

新政策公布不到24小時，六福村今日上午緊急再發佈最新訊息，將「以『檢查』代替『禁止』」，開放遊客攜帶露營手拉車及多功能收納車入園，提供更便利的遊園體驗。

六福村強調，六福村誠心接受每一位遊客的反饋，園區願意即時調整不夠貼心的措施。所有的努力都是為了讓大家玩得安全、玩得開心，留下美好難忘的回憶。

